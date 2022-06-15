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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۸:۰۴

گل‌محمدی فرصت خواست؛

لیست مازاد پرسپولیس در انتظار خریدهای تابستانی

لیست مازاد پرسپولیس در انتظار خریدهای تابستانی

سرمربی پرسپولیس بار دیگر حاضر به ارائه رسمی لیست مازاد این تیم نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس روز دوشنبه جلسه‌ای بلند مدت با رضا درویش مدیرعامل سرخپوشان داشت. در این نشست که با بررسی عملکرد نقل و انتقالاتی باشگاه همراه بود درویش خواستار نامه رسمی سرمربی تیم برای ارائه لیست مازاد بازیکنان تیم شد اما گل محمدی بار دیگر از او فرصت خواست.

سرمربی سرخپوشان به درویش اعلام کرده است با توجه به اینکه هنوز تکلیف دو بازیکن برای جذب در تابستان مشخص نیست فعلاً نمی‌خواهد اسامی خروجی را به صورت رسمی بدهد.

سرمربی پرسپولیس از درویش خواست یک هفته دیگر نیز به او فرصت بدهد تا قطعیت درباره لیست مازاد این تیم ایجاد شود.

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کد مطلب 5514340
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • رایان IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
      0 0
      پاسخ
      خوبه که سروش به پرسپولیس پیوست

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