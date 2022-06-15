لیست مازاد پرسپولیس در انتظار خریدهای تابستانی

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس روز دوشنبه جلسه‌ای بلند مدت با رضا درویش مدیرعامل سرخپوشان داشت. در این نشست که با بررسی عملکرد نقل و انتقالاتی باشگاه همراه بود درویش خواستار نامه رسمی سرمربی تیم برای ارائه لیست مازاد بازیکنان تیم شد اما گل محمدی بار دیگر از او فرصت خواست.

سرمربی سرخپوشان به درویش اعلام کرده است با توجه به اینکه هنوز تکلیف دو بازیکن برای جذب در تابستان مشخص نیست فعلاً نمی‌خواهد اسامی خروجی را به صورت رسمی بدهد.

سرمربی پرسپولیس از درویش خواست یک هفته دیگر نیز به او فرصت بدهد تا قطعیت درباره لیست مازاد این تیم ایجاد شود.

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