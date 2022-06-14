به گزارش خبرگزاری مهر نرخ فروش یورو امروز در صرافیهای بانکی با ۹۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۲۸ هزار و ۶۵۲ تومان معامله شد.
قیمت خرید هر دلار توسط صرافیهای بانکی امروز ۲۷ هزار و ۴۲ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۳۶۷ تومان اعلام شد.
علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۶۲۴ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۸۶۶ تومان بود.
این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۷۷۶ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۲۹ تومان اعلام شد.
همچنین، در سامانه نیما در معاملات امروز، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۳۸۴ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۵ هزار و ۲۸۹ تومان معامله شد.
افزایش قیمت دلار در صرافیهای بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۰ شروع شد و خردادماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد و نوسان قیمت دلار در صرافیهای بانکی ادامه یافت.
قیمت دلار به طور مشخص ۲۴ آذرماه در کانال ۲۷ هزار تومان ثابت ماند. در روزهای سرد زمستانی نرخ ارز سیر نزولی را شروع کرد و پس از ۶ ماه دوباره به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشت و در آخرین روزهای دیماه دوباره به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت. سیر نزولی قیمتها ادامه داشت تا اینکه در ۱۷ بهمنماه در کانال ۲۴ هزار تومان نوسان داشت.
با شروع سال جدید قیمت دلار در صرافیهای بانکی در قیمت ۲۵ هزار تومان و سپس از ۱۱ خرداد ماه در کانال ۲۶ هزار تومان نوسان داشت و حالا چند روزی است که در محدوده قیمتی ۲۷ هزار تومان در نوسان است.
نظر شما