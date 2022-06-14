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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۰:۰۵

مدیرعامل شرکت برق آذربایجان غربی خبر داد؛

کاهش۸مگاواتی مصرف برق با تغییر ساعات کاری ادارات آذربایجان غربی

کاهش۸مگاواتی مصرف برق با تغییر ساعات کاری ادارات آذربایجان غربی

ارومیه - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: کاهش هشت مگاواتی بار مصرف در پی تغییر ساعات کاری ادارات در سطح استان محقق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی طاهر کیامهر روز سه‌شنبه افزود: به دنبال تغییر ساعات کار ادارات از روز شنبه ۲۱ خرداد ماه کاهش برق در زمان پیک مصرف در استان محقق شد.

وی ادامه داد: طبق مصوبه هیأت وزیران تمامی ادارات ملزم به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات کاری و کاهش ۶۰ درصدی در ساعات خاتمه کار خود هستند.

کیامهر با اشاره به اینکه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با جدیت پیگیر اجرای این مصوبه از سوی ادارات استان است افزود: جهت کنترل مصرف در ادارات و نهادهای دولتی، مصرف این مشترکان نیز رصد و بررسی می‌شود.

با توجه به غلبه فعالیت‌های کشاورزی بر صنعتی در آذربایجان غربی تغییر ساعات آبیاری زمین‌های کشاورزی در ساعات غیر پیک توسط مشترکین کشاورزی از مهمترین برنامه‌های مدیریت مصرف تابستان ۱۴۰۱ است.

کد مطلب 5514703

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