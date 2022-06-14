کاهش۸مگاواتی مصرف برق با تغییر ساعات کاری ادارات آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی طاهر کیامهر روز سه‌شنبه افزود: به دنبال تغییر ساعات کار ادارات از روز شنبه ۲۱ خرداد ماه کاهش برق در زمان پیک مصرف در استان محقق شد.

وی ادامه داد: طبق مصوبه هیأت وزیران تمامی ادارات ملزم به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات کاری و کاهش ۶۰ درصدی در ساعات خاتمه کار خود هستند.

کیامهر با اشاره به اینکه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با جدیت پیگیر اجرای این مصوبه از سوی ادارات استان است افزود: جهت کنترل مصرف در ادارات و نهادهای دولتی، مصرف این مشترکان نیز رصد و بررسی می‌شود.

با توجه به غلبه فعالیت‌های کشاورزی بر صنعتی در آذربایجان غربی تغییر ساعات آبیاری زمین‌های کشاورزی در ساعات غیر پیک توسط مشترکین کشاورزی از مهمترین برنامه‌های مدیریت مصرف تابستان ۱۴۰۱ است.