نوشیدن قهوه بعد از مصرف داروهای تیروئید مشکل ساز نیست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، برچسب‌های فعلی محصول و دستورالعمل‌های درمانی به بیماران توصیه می‌کنند که هورمون درمانی تیروئید را با معده خالی انجام دهند، اما این تحقیق جدید نشان می‌دهد که مصرف قهوه در مدت کوتاهی پس از مصرف دارو بر جذب لووتیروکسین مایع تأثیر نمی‌گذارد.

«کریس واشنگتن»، سرپرست تیم تحقیق، می‌گوید: «نتایج نشان می‌دهد که جذب محلول خوراکی لووتیروکسین سدیم تحت تأثیر مصرف قهوه قرار نگرفته است.»

برای این مطالعه، به ۴۰ بزرگسال یک دوز ۶۰۰ میکروگرمی لووتیروکسین مایع دو بار داده شد: چند دقیقه قبل از نوشیدن ۲۲۰ میلی لیتر قهوه سیاه و شیرین نشده؛ و در شرایط ناشتا.

نمونه خون برای اندازه گیری سطح تیروئید داوطلبان به مدت ۴۸ ساعت پس از دوز جمع آوری شد. ۴۰ روز بین این دو موقعیت فاصله بود.

یافته‌ها تأیید می‌کنند که جذب دارو هم در حالت ناشتا یا بعد از نوشیدن قهوه، یکسان است.

محققان گفتند که نتایج خبر خوبی برای بیمارانی است که به آنها آموزش داده شده است ۳۰ تا ۶۰ دقیقه قبل از قهوه از لووتیروکسین استفاده کنند تا از تداخل دارویی جلوگیری کنند.