انتقال فیش های حج فقط در دفاتر اسناد رسمی/صدور مجدد اسناد مسروقه

مهدی اقبال در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از خدمات جدید که به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده موضوع انتقال فیش حج است، این موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ افزود: زیر ساخت‌های الکترونیک این موضوع انجام شده است، البته مسئله مربوط به ما نمی‌شود بلکه به سازمان حج و زیارت بر می‌گردد که این امر انجام شود.

وی ادامه داد: البته ارتباط سامانه‌ای بین سازمان حج و زیارت و دفاتر اسناد رسمی برقرار است و منتظر هستیم زیرساخت‌های مربوط به سازمان حج و زیارت انجام شود و از این به بعد خرید و فروش فیش‌های حج فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

اقبال با بیان ضرورت سوق دادن مردم به سوی اسناد رسمی گفت: کلاهبرداری زیادی از طریق اسناد عادی انجام می‌شود که یکی از نمونه‌های آن مربوط به انتقال فیش‌های حج بود. انتقال فیش حج قبلاً از طرق مختلف انجام می‌شود اما الان با هماهنگی‌های صورت گرفته نظامند می‌شود و انتقال به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

صدور مجدد اسناد مسروقه

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص به سرقت رفتن برخی مدارک و اسناد مردم در صندوق امانات بانک هم، افزود: در اجرای ماده ۱۲۰ آئین نامه سازمان ثبت هر گونه سندی که مفقود شد و یا بر اثر آتش سوزی یا سرقت از بین رفت، فرد می‌تواند به سازمان ثبت مراجعه و تقاضای صدور مجدد کند. اگر سند رسمی باشد این موضوع انجام شود و در این رابطه نگرانی وجود نداشته باشد.

خدمات انحصار وراثت در دفاتر اسناد رسمی

وی در خصوص احتمال انتقال خدمات مربوط به انحصار وراثت از ثبت احوال به دفاتر اسناد رسمی، گفت: گواهی حصر وراثت و چندین مورد قرار است به دفاتر اسناد رسمی واگذار شود و در همین رابطه نامه نگاری‌هایی در رابطه با چندین مورد شبه قضائی با شوراهای حل اختلاف صورت گرفته است تا این خدمات هم در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند.