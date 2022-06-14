ائتلاف سعودی مجددا یک کشتی سوخت یمن را توقیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از اقدام ائتلاف سعودی در توقیف یک کشتی حامل سوخت دیگر یمن خبر دادند.

بر اساس این گزارش، ائتلاف سعودی یک کشتی سوخت دیگر یمن را توقیف کرد و علیرغم اینکه این کشتی از مجوزهای لازم از سوی سازمان ملل متحد برخوردار بود، مانع ورود آن به بندر الحدیده شد.

«عصام المتوکل» سخنگوی رسمی شرکت نفت یمن گفت که ائتلاف متجاوز سعودی این کشتی سوخت را که حامل ۲۳ هزار و ۹۲۰ تن بنزین بود، توقیف کرد.

وی همچنین افزود که علیرغم اینکه این کشتی مورد بازرسی قرار گرفته و از سازمان ملل متحد مجوز داشت اما ائتلاف سعودی مانع ورود آن به بندر الحدیده شد.

سخنگوی شرکت نفت یمن همچنین تاکید کرد که ائتلاف متجاوز سعودی همچنان به دزدی دریایی کشتی های سوخت یمن علیرغم برخورداری آنها از مجوزهای سازمان ملل متحد ادامه می دهد.

این در حالی است که عصام یحیی المتوکل سخنگوی شرکت نفت دولت نجات ملی یمن پیش از این هم اعلام کرده بود که ائتلاف سعودی کشتی سندس را که حامل بیش از ۲۹ هزار طن بنزین بود، توقیف کرده است.

وی افزود که توقیف این کشتی با وجود داشتن مجوزهای لازم از سوی سازمان ملل رخ داده است.

گفتنی است که این اقدامات متجاوزان سعودی در سایه آتش بس رخ می دهد. دولت نجات ملی یمن بارها با اشاره به نقض آتش بس از سوی ائتلاف سعودی از جدی نبودن ریاض در آتش بس خبر داده است.

سعودی در زمینه برقراری پروازها از فرودگاه صنعا هم کارشکنی می کنند.