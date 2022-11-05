توقیف کشتی حامل دیزل یمن از سوی ائتلاف سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ائتلاف متجاوز سعودی امروز شنبه یک کشتی دیگر یمنی حامل دیزل را توقیف و مانع از رسیدن آن به بندر الحدیده شد.

عصام المتوکل سخنگوی شرکت نفت دولت نجات ملی یمن اعلام کرد: ائتلاف سعودی کشتی سوبرانو سرین حامل دیزل را توقیف کردند و مانع از رسیدن آن به بندر الحدیده شدند.

وی افزود: این کشتی با وجود بازرسی و داشتن مجوز از سوی سازمان ملل متحد توقیف شده است.

المتوکل تاکید کرد: روند سریال توقیف کشتی های نفتی یمن از سوی ائتلاف سعودی در راستای تشدید محاصره ملت یمن و افزایش رنج های مردم یمن رخ می دهد.