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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۱۳

عصام المتوکل اعلام کرد؛

توقیف کشتی حامل دیزل یمن از سوی ائتلاف سعودی

توقیف کشتی حامل دیزل یمن از سوی ائتلاف سعودی

ائتلاف متجاوز سعودی امروز شنبه یک کشتی دیگر یمنی حامل دیزل را توقیف و مانع از رسیدن آن به بندر الحدیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ائتلاف متجاوز سعودی امروز شنبه یک کشتی دیگر یمنی حامل دیزل را توقیف و مانع از رسیدن آن به بندر الحدیده شد.

عصام المتوکل سخنگوی شرکت نفت دولت نجات ملی یمن اعلام کرد: ائتلاف سعودی کشتی سوبرانو سرین حامل دیزل را توقیف کردند و مانع از رسیدن آن به بندر الحدیده شدند.

وی افزود: این کشتی با وجود بازرسی و داشتن مجوز از سوی سازمان ملل متحد توقیف شده است.

المتوکل تاکید کرد: روند سریال توقیف کشتی های نفتی یمن از سوی ائتلاف سعودی در راستای تشدید محاصره ملت یمن و افزایش رنج های مردم یمن رخ می دهد.

کد مطلب 5625198

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    نظرات

    • کارشناس سیاسی IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
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      وهابیت سعودی را بخاطر هدایت اغتشاشگران داخل یک گوشمالی درست و حسابی بدهید. ضعف آنها فقط پالایشگاههای نفت است با هدف قرار دادن این مراکز با یک تیر صدها نشان بزنید. در آستانه فرا رسیدن زمستان سخت در اروپا و شیطنت کشورهای غربی مخصوصا آلمان این مراکز را فقط شخم بزنید.

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