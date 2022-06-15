روسیه: بحران انرژی اروپا تشدید خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نائب رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت که اروپا در حال حاضر با بحران انرژی مواجه است و این موضوع تشدید خواهد شد.

بر اساس این گزارش، «دیمیتری مدودف» افزود که حتی قصد کشورهای غربی برای چشم پوشی از منابع انرژی روسیه، بر میلیون‌ها اروپایی تاثیر منفی به همراه دارد.

مدودف گفت: حتی تحریک کننده اصلی جریان ها علیه روسیه در جهان یعنی ایالات متحده آمریکا هم با مشکل مواجه است.

نائب رئیس شورای امنیت روسیه پیش از این هم هدف از بسته ششم تحریم های اروپا علیه روسیه را شعله ور کردن آتش انقلاب جهانی در اقتصاد عنوان کرده بود.

وی همچنین افزود: اروپا بسته ششم تحریم ها را به منظور پاره پاره کردن اقتصاد روسیه در نظر گرفته است اما به نظر می رسد که هدف، روسیه نیست بلکه شعله ور کردن آتش انقلاب جهانی در اقتصاد است اما برخی فراموش کردند که این انقلاب فرزندان خودشان را خواهد بلعید.

نائب رئیس شورای امنیت ملی روسیه پیش از این هم با بیان اینکه حل مسالمت آمیز نزاع در اوکراین رنگ باخته است، افزود که کی یف تحت تاثیر واشنگتن و اتحادیه اروپا مذاکرات با مسکو را متوقف کرد.

مدودف افزود: ساختار امنیتی در جهان پس از عملیات نظامی روسیه در اوکراین تغییر یافته و علیرغم خواست و اراده آمریکایی ها هم اکنون یک نظم جدید متعادل در حال شکل گیری است.

لازم به ذکر است که روسیه در ۲۴ فوریه سال جاری میلادی (۵ اسفند سال گذشته) عملیات ویژه نظامی خود در اوکراین را با هدف غیرنظامی و نازی زدایی کردن این کشور آغاز کرد. این اقدام روسیه در حالی صورت گرفته است که به گفته مقامات این کشور چاره دیگری در برابر مسکو در مقابله با سیاست‌های خصمانه غرب و ائتلاف نظامی ناتو نمانده بود.

مقامات روسیه بارها اعلام کرده اند که اگر اوکراین تمایل خود را برای بازگشت به میز مذاکره اعلام کند، مسکو نیز به این مسئله پاسخی مثبت خواهد داد و این فقدان اراده اوکراین است که مذاکرات را به بن بست کشانده است.