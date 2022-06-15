گزارش حملات سایبری در کانادا به قانون تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این قانون بخش های مالی، مخابرات، انرژی و حمل و نقل را برای امنیت ملی و ایمنی عموم مردم حیاتی معرفی کرده اما به هیچ شرکتی به طور خاص اشاره نکرده است.

مارکو مندیسینو وزیر ایمنی عمومی در این باره به خبرنگاران می گوید: درباره انتخاب بخش هایی که برای امنیت ملی و ایمنی عموم مردم اهمیت دارند، بررسی های زیادی انجام شده است. اپراتورهای بخش های حساس زیربنایی پس از مشاوره شناسایی خواهند شد.

طبق قانون جدید جاستین ترودو نخست وزیر این کشور قدرت بیشتری برای ایمن سازی سیستم های مخابراتی کانادا در برابر تهدیدهای امنیتی خواهد داشت.

مندیسینو در این باره می گوید: قانون جدید به بخش های دولتی و خصوصی کمک می کند در برابر حملات سایبری از خود بهتر دفاع کنند.

این درحالی است که فناوری اینترنت سریع تر مانند ۵G سبب شده تا زیرساخت های حساس کانادا بیش از پیش یکپارچه و مرتبط شود، اما همزمان آن را در معرض شکل جدیدی از تهدیدهای سایبری قرار داده است.

به گفته یک مقام ارشد، هم اکنون تهدیدهای سایبری در حال افزایش است اما تعداد زیادی از آنها گزارش نمی شود زیرا شرکت ها تحت قوانین فعلی ملزم به فاش کردن حملات سایبری نیستند.

طبق بیانیه دولت کانادا، لایحه مذکور در صورت تصویب شدن، شرکت های مخابراتی را ملزم به عدم استفاده از محصولات و سرویس هایی با ریسک بالا می کند.

در بیانیه مذکور نام هیچ شرکت ذکر نشده اما کانادا ماه گذشته استفاده از محصولات دو شرکت چینی را به بهانه حفاظت از امنیت ملی ممنوع کرد.