اختلال مخابراتی بی سابقه در کانادا برطرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قطعی ۱۹ ساعته خدمات یکی از بزرگترین اپراتورهای مخابراتی کانادا که دسترسی میلیون‌ها نفر به خدمات بانکی، حمل و نقل و دولتی را مسدود کرد، خشم مشتریان را برانگیخت و بر انتقادها از آن افزود.

قطعی خدمات این شرکت بر تقریباً تمام جنبه‌های زندگی در کانادا تأثیر منفی گذاشت و حتی دسترسی به اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت را نیز دچار اختلال کرد. پلیس کانادا هم تأیید کرد برخی مردم به همین علت نتوانسته‌اند با شماره ۹۱۱ یا سایر شماره‌های اضطراری تماس بگیرند.

کانادایی‌ها برای حل این مشکل در کافه‌ها و کتابخانه‌های عمومی که هنوز به اینترنت دسترسی داشتند، تجمع کرده یا در بیرون هتل‌ها پرسه می‌زدند تا سیگنالی را دریافت کنند. آژانس خدمات مرزی کانادا گفت که این قطعی اپلیکیشن موبایلی آن برای کنترل مسافران ورودی را از کار انداخته است. قفل شدن سیستم‌های آنلاین پرداخت بانکی و دستگاه‌های خودپرداز از جمله دیگر مشکلات گزارش شده بوده است.

تونی استافیری، رئیس و مدیر اجرایی راجرز کامیونیکیشنز کانادا در بیانیه‌ای در وب‌سایت این شرکت بابت این قطعی عذرخواهی کرد. اما به جزئیات و دلایل فنی وقوع این مشکل اشاره‌ای نکرد.