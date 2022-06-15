به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای همه مسیرها، توسط فروشندگان غیر حضوری (سایت‌های مجاز)، از ساعت ۱۴ امروز انجام می‌شود.

از ساعت هشت صبح روز پنجشنبه (۲۶ خرداد ماه) نیز فروش بلیت در همه مسیرها توسط فروشندگان حضوری (آژانس‌ها) انجام می‌شود.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع رسانی راه آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی www.rai.ir مراجعه کنند.

همچنین شرکت رجا اعلام کرد: عرضه بلیت آنلاین (غیرحضوری) قطارهای مسافری رجا برای بازه زمانی یکم تیر ماه تا دهم شهریور ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۴ امروز (چهارشنبه) آغاز می‌شود.

بر این اساس فروش بلیت قطارهای مسافری رجا به صورت هم‌زمان اینترنتی و اپلیکیشن‌ها از ساعت ۱۴ امروز و فروش از طریق سامانه تلفنی ۱۵۳۹ و فروش حضوری از طریق همه مراکز مجاز فروش بلیت قطار در سراسر کشور از ساعت هشت صبح پنجشنبه (۲۶ خرداد ماه) انجام می‌شود.

هم‌وطنان برای کسب اطلاعات بیشتر، همچنین دریافت برنامه حرکت قطارها، بهای بلیت و غیره می‌توانند به صورت شبانه‌روزی و از سراسر کشور با سامانه ارتباط با مشتریان رجا از طریق شماره تلفن ۱۵۳۹ تماس حاصل کنند یا به پایگاه اینترنتی www.raja.ir مراجعه کنند.