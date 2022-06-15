قضاوت سه داور ایرانی در مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، با دعوت اتحادیه تکواندو آسیا ۳ داور بین المللی ایرانی در بیست و پنجمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا در بخش کیوروگی و هفتمین دوره مسابقات در بخش پومسه به میزبانی شهر چانچئون کره جنوبی در ۲ بخش پومسه و کیوروگی قضاوت خواهند کرد.

مرجان تیموری (تهران)، حافظ مهدوی (تهران) و عبدالحمید بسحاق (البرز) در این دوره از رقابت ها حاضر هستند.

علاوه بر رقابت های قهرمانی آسیا، ۳ داور تکواندوی کشورمان در تورنمنت آزاد کره جنوبی نیز حاضر خواهند بود. گفتنی است برای اولین بار است که ۳ داور ایرانی در رقابت های قهرمانی تکواندو آسیا حضور دارند.

بیست و پنجمین دوره رقابت های قهرمانی تکواندو آسیا در بخش کیوروگی و هفتمین دوره مسابقات در بخش پومسه در بخش کیوروگی، دوم تیر برگزار می شود و تا ششم تیر ماه در کره جنوبی ادامه خواهد داشت.