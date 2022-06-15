توجه به اوکراین به معنای فراموش کردن یمن، غزه و سوریه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، مدیر منطقه‌ای سازمان کودکان ملل متحد (یونیسف) در اروپا و آسیای مرکزی هفته گذشته از اوکراین بازدید کرد و در جریان وضعیت کودکان در آنجا قرار گرفت. «افشان خان» همچنین با کودکان و خانواده‌های آسیب دیده از جنگ و مقامات و همکارانش در سازمان ملل متحد و سازمان‌های شریک دیدار کرد.

این مقام سازمان ملل متحد در پاسخ به سوال خبرنگار القدس العربی درباره وضعیت کودکان در مناطق درگیری مانند یمن، سوریه، فلسطین، لیبی و سایر کشورها و تفاوت کودکان درگیر در این بحران‌ها با کودکان اوکراین گفت: «کودک، کودک است و هیچ کودکی در یمن، سوریه یا غزه نباید در شرایطی قرار بگیرد که این مناطق اکنون در آن قرار گرفته اند. ما باید تجدید نظر کنیم که چگونه می‌توانیم از آینده فرزندانمان که نسل بعدی رهبران این جهان هستند، حمایت کنیم.

افشان خان در ادامه پاسخ خود به این سوال افزود: دو تفاوت عمده بین درگیری در اوکراین و سایر درگیری‌ها وجود دارد؛ نخست، سرعت بحران اوکراین. واضح است که زندگی کودکان در سوریه به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، اما چهار سال طول کشید تا به چهار میلیون کودکی که سوریه را به مقصد کشورهای همسایه ترک کرده اند، برسد. حال اینکه در اوکراین، این اتفاق در کمتر از چهار هفته رخ داد که طی آن حدود چهار میلیون کودک آواره شدند.

خان اظهار داشت: دومین ویژگی درگیری در اوکراین، میزان ویرانی ناشی از آن است. من چنین وضعیتی را در «حما» در سوریه هم رؤیت کردم اما در مورد ویرانی که در طول چهار ماه بمباران مداوم و فراگیر در اوکراین اتفاق افتاده، حادثه بی نظیری است. موضوع مواد منفجره نشده را به موارد قبلی اضافه کنید که دائماً جان کودکان را به خطر می‌اندازد. شکی نیست که رنج کودکان اوکراین به حد رنج کودکان سوریه می‌رسد و هیچ‌کدام از کودکان نباید در جایی رنج ببرند.

نماینده یونیسف در پایان تأیید کرد که آمار منتشر شده از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن ۲۲۷ کودک و مجروح شدن ۴۵۶ کودک دیگر را در اوکراین تأیید می‌کند که بیشتر آنها به دلیل انفجار مواد منفجره در مناطق مسکونی و شهری هستند.

شایان ذکر است که یونیسف از سال ۱۹۹۷ در اوکراین فعالیت می‌کند و در طول تشدید درگیری‌ها در آنجا باقی ماند و از بسیاری از کودکان و خانواده‌ها حمایت و پشتیبانی کرد.

اظهارات این مقام یونیسف در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران تحولات، از دوگانگی معیارهای غرب در قبال بحران اوکراین از یک سو و کشورهای خاورمیانه از سوی دیگر انتقاد دارند.