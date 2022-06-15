سیلو سازی موقت آمریکا و اروپا برای خروج گندم اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت که سیلوهای موقت در مرز با اوکراین از جمله در لهستان ساخته می‌شود تا به افزایش صادرات غلات از این کشور جنگ‌زده و مقابله با بحران فزاینده جهانی غذا کمک کند.

بایدن در کنفرانس اتحادیه در فیلادلفیا گفت: «من از نزدیک با شرکای اروپایی خود کار می‌کنم تا ۲۰ میلیون تن غلات مسدود شده در اوکراین را وارد بازار کنیم تا به کاهش قیمت مواد غذایی کمک کنم.

بایدن تأیید کرد که ایالات متحده در حال کار بر روی طرحی برای خروج غلات از اوکراین از طریق راه آهن است، اما وی خاطرنشان کرد که استانداردهای خط آهن اوکراین با استانداردهای اروپا متفاوت است، بنابراین غلات باید به قطارهای مختلف منتقل شوند.

بایدن گفت می‌توان غلات را از واگن‌های راه‌آهن اوکراین به سیلوهای جدید و سپس به واگن‌های باری اروپایی «برای خارج کردن آن به اقیانوس و انتقال آن به سراسر جهان» منتقل کرد و خاطرنشان کرد که این کار به زمان نیاز دارد.

از زمان حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه و محاصره بنادر آن در دریای سیاه، حمل و نقل غلات متوقف شده و بیش از ۲۰ میلیون تن در سیلوها گیر کرده است.

اوکراین هشدار داده است که با کمبود سیلو برای محصول جدید غلات مواجه است.

جنگ قیمت غلات، روغن خوراکی، سوخت و کود را افزایش داد.

روسیه و اوکراین نزدیک به یک سوم عرضه گندم جهان را تشکیل می‌دهند.

اوکراین همچنین صادرکننده عمده ذرت و روغن آفتابگردان و روسیه صادرکننده عمده کود هستند.

از آغاز درگیری، اوکراین و روسیه مین‌های دریایی گذاشته اند.

حدود ۸۴ کشتی خارجی هنوز در بنادر اوکراین سرگردان هستند که بسیاری از آنها محموله‌های غلات را حمل می‌کنند.

وزارت کشاورزی اوکراین روز سه‌شنبه گفت که کشورهای اروپایی در حال بررسی ارائه سیلوهای موقت برای «حفظ محصول و تضمین عرضه آتی غلات به بازارهای جهانی» هستند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.