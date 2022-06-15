مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی علوم پزشکی شهیدبهشتی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، مرکز تحقیقات ثریا بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با حضور دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه، معاونان و مدیران دانشگاه افتتاح شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از راه اندازی مرکز تحقیقات ثریا دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در اولین فصل سال ۱۴۰۱ که توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی» نامگذاری شد ابراز خرسندی کرد.

وی گفت: امیدواریم به همت دانشجویان پرتلاش بسیجی دانشگاه شاهد تحقق منویات مقام معظم رهبری در بحث گسترش شرکت دانش بنیان و دستاوردهای سترگ این مرکز تحقیقات باشیم.

زالی با اشاره به روند شکل گیری این مرکز گفت: وقتی دانشجویان ایده اولیه تاسیس این مرکز را مطرح کردند شرایط کرونایی بر کشور حاکم بود و بسیاری از فعالیت های دانشجویی محدود شده بود. آن موقع طرح یک حرکت همه جانبه و پرنشاط عجیب به نظر می آمد اما این ایده با توجه به نگاه عمیق راهبردی دانشجویان مورد استقبال واقع شد و خوشحالم که امروز شاهد به ثمر نشستن این مرکز تحقیقات هستیم.

وی با توجه به سه محور فعالیت این مرکز تحقیقات گفت: نقشه راه و مدون این مرکز مشخص است و تکثیر نهادهای علمی و پژوهشی باعث توسعه می شود. درخصوص توسعه فضای نهادهای علمی تحقیقاتی باید نگاه انبساطی و سخاوتمندانه داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: در فضای تحقیقات دانشجویی نشاط و طراوت و نوآوری و نوگرایی و خلاقیت و ابداع و ابتکار موج می زند. ذهن سیال، قدرت همراه با جسارت، نگاه واکاوی و نقادانه دانشجو موجب می شود که ظرفیت های تحقیقاتی دانشجویی بتوانند در مرزهای دانش حرکت مناسبی داشته باشند.

وی گفت: بدون شک این مرکز تحقیقات پرانرژی و متراکم و با اندیشه ورزی سیال و پر تحرک خواهد بود که البته در تمام جریان های دانشجویی این موضوع را می بینیم و بروندادهای این مرکز تحقیقات بسیار فراوان تر خواهد بود.

زالی افزود: مرکز تحقیقات ثریا باید مساله محور باشد و نگاه علاج جویانه برای حل مشکلات داشته باشد به سمت کاربردی بودن گام برداشته و محصول محور و فناورانه باشد.

وی با اشاره به وجاهت بالای بسیج دانشجویی خاطرنشان کرد: این وجاهت فرصت خوبی برای شماست تا بتوانید با سایر نهادها و سازمانها در حوزه سیاستگذاری همکاری کنید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به پایین بودن شاخص نوآوری کشور توصیه کرد: در حوزه ها و قلمروهای نوین حرکت کنید. انتظار ما از جوانان پرتلاش و پرانگیزه بسیج دانشجویی در کسوت مرکز تحقیقات ثریا این است که کار بزرگ جهادی انجام دهند و در این راستا حرکت کنند و اثربخش باشند.

زالی ضمن تقدیر از تمامی دست اندرکاران راه اندازی این مرکز ابراز امیدواری کرد که این مرکز تحقیقات امسال بتوانند با پیشبرد اهداف متعالی تجلی این تفکر جهادی باشد.

در ادامه مراسم دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به حمایت هیئت رئیسه دانشگاه از این مرکز تحقیقات به تبیین روند پیشرفت حوزه پژوهش و فعالیت های پژوهشی دانشگاه پرداخت.

وی راه پیشرفت کشور را دستیابی به دانش و فناوری عنوان کرد و به برگزاری ۲۰۰۰ کارگاه توانمندسازی پژوهشی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه اشاره کرد.

زرقی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی را تنها دانشگاهی برشمرد که برنامه یکساله مجازی تربیت پژوهشگر دارد و افزود: امروز این دانشگاه دارای ۱۵۰ شرکت دانش بنیان است و برای تعداد بسیاری از فارغ التحصیلان جوان اشتغال ایجاد کرده است و امیدواریم بتوانیم در راستای تحقق شعار امسال مقام معظم رهبری گام های موثری برداریم.

وی خاطرنشان کرد: باحمایت معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بستر مناسبی برای فعالیت فناوران در دانشگاه ایجاد شده است.

به گفته معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی پژوهشها باید در جامعه به صورت کاربردی و محصول محور باشند و منجر به رفع مشکلات جامعه و دغدغه های مردم شود.

وی تاکید کرد: مرکز تحقیقات ثریا باید ضمن تعیین ماموریت و نقشه راه در راستای تحقق این ماموریت گام بردارد و سعی کند که راهکارهای مناسبی برای رفع چالشها و مشکلات موجود ارایه دهد.

زرقی ضمن تقدیر از تمامی دست اندرکاران راه اندازی این مرکز تحقیقات اظهار امیدواری کرد این مرکز گامی در راستای رفع مشکلات و دغدغه های مردم بردارد.

دکتر اقبالی معاون تحقیقات و فناوری سازمان بسیج دانشجویی کشور نیز در این مراسم با اشاره به فعالیت های چشمگیر بسیج دانشجویی در عرصه های علمی گفت: رهبر معظم انقلاب تاکید دارند که بسیج در حوزه علمی باید فراتر از سایرین باشد و باید آفاق شناخته نشده علم را کشف کند.

وی افزود: مراکز تحقیقات بسیج دانشجویی سالهاست که کار و فعالیت خود را در استانها و دانشگاه های مختلف شروع کردند و دستاوردهای بسیاری نیز داشته اند.

اقبالی بسیج دانشجویی را مولود دو نهاد علم و مقاومت برشمرد و افزود: بسیج دانشجویی با ورود به عرصه تخصصی گام جدیدی را شروع کرده است و مراکز تحقیقاتی گام دوم بسیج دانشجویی در این راستا است.

وی با اشاره به دستاوردهای مراکز تحقیقاتی بسیج دانشجویی گفت: وقتی روحیه بسیجی وارد عرصه علمی و تخصصی و حل مساله می شود دستاوردهای چشمگیری دارد.

به گفته معاون تحقیقات و فناوری سازمان بسیج دانشجویی کشور، بسیج دانشجویی بسترسازی مناسبی برای رشد سرمایه انسانی کشور ایجاد می کند و مراکز تحقیقاتی بسیج دانشجویی علاوه بر این که مرزهای اثرگذاری و نقش آفرینی را جلو می برند فرصتی برای تربیت حرفه ای و تخصصی نیروی انسانی هستند که در مواجهه با مساله رخ می دهد.

وی افزود: این مرکز تحقیقاتی بسیج دانشجویی در واقع بازوی دانشگاه است و به نظام سلامت کمک می کند و مابین دانشگاه و عرصه اجرا و عمل و تصمیم گیری با رویگرد مساله محور قرار می گیرند و سعی می کنند دانش های مختلف را تجربه کنند تا بتوانند تصمیم بگیرند.

اقبالی اظهار امیدواری کرد این مرکز بتواند مسایل بزرگ را حل کند و با حمایت دانشگاه و همت دانشجویان افق های بلند را محقق کنند.

در ابتدای این مراسم شوری زاده مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه ضمن تقدیر از تمامی دست اندرکاران راه اندازی این مرکز تحقیقات، فلسفه وجودی این مرکز را لبیک گفتن به ندای مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت تحقیق و فراتر رفتن از مرزهای دائش برشمرد .

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در این خصوص یادآور شد که باید از دانش و فناوری برای رسیدن به مرزهای دانش و رفع مسایل و مشکلات روز کشور کمک بگیریم و اظهار امیدورای کرد که دستاوردهای مرکز تحقیقات ثریا در راستای رفع مشکلات روزمره سلامت مردم مثمرثمر باشد.

دکتر دهقان مسئول مرکز تحقیقات ثریا نیز در این مراسم ضمن بیان سخنانی به تبیین اهدف و ماموریت های این مرکز پرداخت.

به گفته وی فراگیر شدن پژوهش در بین دانشجویان دانشگاه ، پژوهش در حیطه مسایل ناظر بر نیاز کشور و تحقیقات مساله محور محورهای مهم فعالیت مرکز تحقیقات ثریاست .

وی با تاکید بر مساله محور بودن این مرکز تحقیقات به برخی از مسایل روز نظام سلامت و جامعه اشاره کرد که این مرکز تحقیقات می تواند به آن ورود کند و اظهار امیدواری کرد مرکز تحقیقات ثریا با رویکرد حل مساله در راستای رفع مشکلات و دغدغه های مردم گام بردارد.