اجرای طرح ۱۰ روزه جهادی خدمات رسانی به دامداران گیلانی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی مرادی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه بسیج کشاورزی همواره در حوزه‌های مختلف در کنار کشاورزان بوده است، اظهار کرد: بسیج مهندسی کشاورزی در طول سال انواع همکاری با نهادها و ادارات مرتبط با کشاورزی را داشته و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی با اشاره به نقش بسیج کشاورزی در توانمندسازی کشاورزان در جامعه، گفت: بسیج کشاورزی بازوهای توانمند و اجرایی در روستاها بوده و هزار و ۵۰۰ مربی در حوزه کشاورزی در روستاها فعال هستند.

رئیس سازمان بسیج کشاورزی سپاه قدس گیلان با تاکید بر لزوم توجه به طرح همگام با بسیج کشاورزی در گیلان، افزود: تمامی خدمات تخصصی در حوزه کشاورزی توسط مهندسان بسیجی در طرح همگام با بسیج کشاورزی و در تمامی نقاط استان گیلان انجام می‌شود.

سرهنگ مرادی با اشاره به آغاز طرح ۱۰ روزه جهادی با محوریت خدمت‌رسانی به دامداران، بیان کرد: دامداران و تولید کنندگان دام و طیور با مشکلاتی در حوزه دامی مواجه هستند لذا در طرح خدمات‌رسانی ۱۰ روزه جهادی با محور خدمت به دامداران و تولید کنندگان دام و طیور بسیاری از دغدغه دامداران برطرف می‌شود.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده در این طرح، گفت: خدمات کلینیک دامپزشکی، واکسیناسیون، برپایی کلاس‌های آموزشی و مقابله با بیماری‌های دام و طیور از جمله مهم‌ترین برنامه‌های ارائه شده در طرح ۱۰ روزه جهادی خدمات‌رسانی به دامداران است.

تولید یک میلیون متر مکعب چوب در گیلان

رئیس سازمان بسیج کشاورزی سپاه قدس گیلان طرح حاج قاسم سلیمانی در حوزه زراعت چوب را بسیار مؤثر دانست و افزود: در استان گیلان یک میلیون متر مکعب چوب زراعی تولید و چهار میلیون متر مکعب کمبود داریم لذا سپاه قدس گیلان اراضی خود برای کشت صنوبر و افزایش تولید زراعت چوب در اختیار متقاضیان قرار داده است.

سرهنگ مرادی با اشاره به بازه زمانی طرح زراعت چوب حاج قاسم سلیمانی، بیان کرد: این طرح از سال گذشته آغاز و از پنج هزار هکتار هدف‌گذاری شده هزار هکتار زیر کشت رفته و مابقی در آینده‌ای نزدیک زیر کشت می‌رود.

وی یکی از مشکلات موجود در حوزه معیشت کشاورزی را عدم ارتباط کافی میان کشاورز و دانشمندان حوزه کشاورزی دانست و گفت: با حضور مهندسین بسیجی کشاورزی در روستاها، کشاورزی به سمت اقتصادی و علمی شدن می‌رود که در نتیجه محصولات تولیدی و همچنین کیفیت آن در استان با افزایش مواجه می‌شود.

رئیس سازمان بسیج کشاورزی سپاه قدس گیلان با تاکید بر لزوم به ضایعات بازار میوه و تره‌بار در این استان تصریح کرد: تا زمانی که کشاورزی برای کشاورزان اقتصادی نشود نمی‌توان جلو تغییر کاربری اراضی را گرفت لذا برای افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی ۶ الی هفت شرکت دانش بنیان در حال فعالیت هستند.