سرهنگ محمد رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیج کشاورزی با بهره‌گیری از دانش نوین و توانمندی‌های بومی، در خط مقدم جنگ اقتصادی ایستاده، اظهار کرد: با نظارت مستمر بر فرآیند کاشت تا توزیع، امنیت غذایی به عنوان ستون فقرات استقلال ملی تضمین می‌شود.

رئیس سازمان بسیج کشاورزی سپاه قدس گیلان افزود: این نهاد با استقرار مربیانِ متخصص در مزارع و حذف واسطه‌های غیرضروری، مسیر جهش تولید را برای کشاورزان هموار ساخته است لذا حضور جهادی بسیجیان در کنار کشاورزان گیلانی عزم ملی برای صیانت از سفره‌های ایرانی و خنثی‌سازی تحریم‌های دشمن است.

«بسیج کشاورزی» تضمین‌کننده پایداری تولید است

سرهنگ مرادی با اشاره به اینکه بسیج کشاورزی در تلاس است با اتخاذ رویکردی جهادی، تولید داخلی را در برابر چالش‌های مدیریتی و اقتصادی بیمه کند، گفت: این نهاد با تلفیق دانش بومی و ظرفیت‌های مردمی، فراتر از وظایف سازمانی گام برداشته ودرتلتس است امنیت غذایی کشور را که رکن اصلی استقلال ملی است، تأمین کند.

رئیس سازمان بسیج کشاورزی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه در شرایط کنونی، عرصه کشاورزی به خط مقدم جبهه اقتصادی بدل شده است، اظهار کرد:سازمان بسیج کشاورزی با اجرای طرح‌های کلانی نظیر «جهش تولید» و «همگام با کشاورز»، مانع از ایجاد اختلال در تأمین مایحتاج عمومی شده است.

وی افزود:پویایی بسیج در تأمین نهاده‌ها و نظارت بر مراحل کاشت، اقدامی حیاتی برای جلوگیری از نفوذ دشمن در زنجیره معیشت ملت و حفظ استقلال اقتصادی است.

راهبردهای سازمان بسیج جامعه کشاورزی گیلان

سرهنگ محمدرضا مرادی با تبیین اقدامات این سازمان، گفت: ما خود را «سنگربان تولید» می‌دانیم و در تمامی مراحل، از آماده‌سازی زمین تا برداشت محصول، در کنار کشاورزان هستیم تا چرخه تولید متوقف نشود.

وی افزود: ماشینیزاسیون، رکن اصلی ارتقای بهره‌وری است که با حضور مربیان کارآزموده، دانش فنیِ آن به کشاورزان منتقل می‌شود. نظارت دقیق بر مراحل شخم و خزانه، تنظیم بازار و کوتاه کردن دست دلالان، و همچنین هماهنگی برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز، از دیگر اقدامات عملیاتی ما در استان گیلان است.

رئیس سازمان بسیج کشاورزی سپاه قدس گیلان با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای گفت: همکاری در طرح همگام با کشاورزی، توزیع نهال‌های رایگان و اجرای پویش‌های جهادی کاشت نهال، در راستای توسعه فضای سبز و احیای منابع طبیعی صورت گرفته است.

وی از اقدامات حمایتی سازمان بسیج گفت و تصریح کرد: ما با حضور در بازار و همکاری با اصناف و جامعه کارگری، گلوگاه‌های فساد و دلالی را بسته‌ایم تا دسترنجِ کشاورز، عادلانه به دست مصرف‌کننده برسد.

سرهنگ مرادی ادامه داد: تأمین به‌موقع نهاده‌ها، هماهنگی جهت تهیه برنج و حتی رسیدگی به نیازهای پشتیبانی همچون تهیه غذای سحری برای حافظان امنیت، از دیگر اقدامات بسیج کشاورزی است

وی با اشاره به جلوه‌های اقتدار بسیجیان افزود: رژه تراکتورهای کشاورزان ما در شهرستان‌ها، فریاد رسای غیرت و پیمانِ ناگسستنی با آرمان‌های نظام و رهبری بودکه این حرکت نمادین ثابت کرد که جامعه کشاورزی، نه تنها در تولید، در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی نیز پیش‌قراول دفاع از ارزش‌هاست و برای صیانت از امنیت ملی با تمام وجود در صحنه حضور دارد.

پیمان دوباره برای پاسداری از استقلال سفره‌ها

رئیس سازمان بسیج کشاورزی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه ما برای دفاع از امنیتِ غذایی در فصل زراعی پیش رو، با تمام قوا تا آخرین لحظه در کنارِ کشاورزان ایستاده‌ایم، اظهار کرد: با اراده‌ی جمعی، فصل زراعیِ امسال را به نمادی از شکوه تولید داخلی تبدیل خواهد شد چرا که هر دانه برنجی که در خاک گیلان می‌روید، سدی در برابر اهداف دشمنان استقلال ایران اسلامی است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

سرهنگ مرادی با بیان تحرکات سازمان بسیج کشاورزی، فراتر از اقدامات اداری، نشان‌دهنده یک استراتژی دفاعی است، اظهار کرد: با توجه به اینکه امنیت غذایی به عنوان اولویت امنیت ملی تعریف شده است، هم‌افزایی میان کانون‌های شهرستانی، به‌کارگیری متخصصان برای ارتقای دانش فنی و حضور قاطع در میدان نظارت بر بازار، مثلثی طلایی برای عبور از موانع تولید ایجاد کرده است.

وی افزود:این رویکرد چندجانبه، در کنار پیوند عمیق کشاورزان با آرمان‌های انقلاب، گیلان را به الگویی موفق در جهاد اقتصادی بدل کرده است که می‌تواند ضامن پایداری و خودکفایی در مواجهه با چالش‌های پیش رو باشد.