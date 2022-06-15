به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، بازیگران نمایش «پناهکاه» به نویسندگی و کارگردانی فرید قادرپناه به ترتیب حروف الفبا حسین امیدی، آیدین بهاری، مینا زرنانی، میلاد معیری، آذین نظری، میثم نوروزی، مهدی یگانه هستند که در این نمایش ایفای نقش میکنند.
«پناهکاه» از دوم تیرماه ساعت ۱۸:۴۵ به مدت ۷۵ دقیقه در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه خواهد رفت.
مجری طرح این نمایش فواد خراباتی و تهیهکننده گروه تئاتر ریگولیتو هستند.
ماهان صادقی دستیار کارگردان، علی سیبی دستیار تولید، نیلوفر قرائی منشی صحنه، نازنین عسگری و یاسین یوسفی مدیران صحنه از دیگر عوامل این نمایش هستند.
فرید قادرپناه سال گذشته نمایش «درخت شیشهای آلما» را در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه برد. قادرپناه متولد سال ۱۳۶۳ دارای مدرک کارشناسی عمران است. او از سال ۱۳۸۶ با گذراندن دورههای هنری از جمله بازیگری، کارگردانی، نمایشنامهنویسی، فیلمنامهنویسی و ... زیر نظر اساتید مختلف وارد دنیای هنر شد و سپس گروه تئاتر ریگولیتو را تشکیل داد و با کارگردانی نمایش «شبی بیرون از خانه» در سال ۱۳۹۳ به طور جدی وارد دنیای تئاتر شد. «آوریل ۱۹۱۲»، «بازگشت به خانه»، «پناهکاه» و «بوی گند دهان خانم مارکز» دیگر نمایشهای او هستند.
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