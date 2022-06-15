زمان مصاحبه علمی پذیرفته شدگان ارشد دانشگاه معارف اسلامی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه معارف اسلامی، اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون ورودی اختصاصی کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ دانشگاه معارف اسلامی به ترتیب نام رشته و نام‌خانوادگی اعلام شد.

این لیست براساس چند برابر ظرفیت اعلام شده و نتایج نهایی پس از انجام مصاحبه (مصاحبه علمی و گزینش عمومی) و طی کردن مراحل پذیرش اعلام خواهد شد؛ لازم به ذکر است داوطلبان خواهر، مصاحبه روانشناختی نیز خواهند داشت.

تذکرات مهم

داوطلبان کلیه رشته‌ها می‌بایست جهت گزینش، در سامانه گزینش نهاد رهبری ثبت‌نام کنند؛ بدیهی است عدم ثبت‌نام، به منزله انصراف از ادامه مراحل پذیرش و قبولی تلقی گردیده و داوطلب حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهد داشت؛ پذیرش نهایی داوطلبان نیز پس از قبولی در مصاحبه علمی، وابسته به نظر مثبت گزینش نهاد خواهد بود.

چگونگی ثبت‌نام در سامانه گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری متعاقباً از طریق پیامک به داوطلبان اعلام می‌شود. مصاحبه علمی در حد منابع و کتب مرجع و تخصصی رشته مربوطه خواهد بود.

محل برگزاری مصاحبه کلیه رشته‌ها (خواهران و برادران) در ساختمان دانشگاه معارف اسلامی به آدرس: قم ابتدای بلوار جمهوری اسلامی بین کوچه ۴ و ۶ پلاک ۷۲ طبقه دوم (بخش مصاحبه) خواهد بود.

مصاحبه علمی و گزینش عمومی برای پذیرفته‌شدگان مرحله اول کلیه رشته‌ها در اواسط تیرماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری صورت خواهد گرفت.

تاریخ و ساعت دقیق مصاحبه هر داوطلب و مدارک مورد نیاز، متعاقباً از طریق همین سایت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پذیرفته شدگان برای اطلاع بیشتر می‌توانند به اینجا مراجعه کنند.