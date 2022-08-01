زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دانشگاه معارف اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه معارف اسلامی اعلام کرد: پذیرفته‌شدگان نهایی (برادران و خواهران) آزمون ورودی اختصاصی کارشناسی‌ارشد سال ۱۴۰۱ دانشگاه معارف اسلامی (ورودی مهرماه ۱۴۰۱)، می‌بایست پس از آماده‌کردن مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام، در بازه زمانی ۸ تا ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ به سامانه ثبت‌نام غیرحضوری دانشگاه معارف اسلامی (گلستان) مراجعه و مدارک لازم را مطابق با فایل راهنما، بارگذاری و اطلاعات مورد نظر را تکمیل کنند.

بدیهی است عدم مراجعه و بارگذاری مدارک در سامانه ثبت‌نام غیرحضوری (گلستان)، در تاریخ مقرر، به منزله انصراف از شرکت در دوره تلقی شده و فرد بعدی جایگزین خواهد شد و هیچ‌گونه اعتراضی در این زمینه پذیرفته نخواهد بود.

پذیرفته شدگان از مراجعه حضوری به دانشگاه اکیداً خودداری کنند، در صورت هرگونه سوال در زمینه ثبت‌نام غیرحضوری با شماره‌های تلفن ۳۲۱۱۰۵۹۱ ۰۲۵ یا ۳۲۱۱۰۲۲۴ ۰۲۵ تماس حاصل کنند.

دانشگاه معارف اسلامی تا ۵ شهریور ۱۴۰۱ تعطیل بوده و در صورت داشتن هرگونه سوال یا درخواست، از این تاریخ به بعد تماس حاصل شود.

ثبت‌نام در این مرحله به صورت مشروط بوده و ثبت‌نام نهایی منوط به اعلام نظر نهایی گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و احراز سایر شرایط است.