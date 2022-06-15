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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۰۵

دلخوش در تذکر شفاهی:

مشکلات مالیاتی و بانکی مثل خوره به جان اصناف و کسبه افتاده است

مشکلات مالیاتی و بانکی مثل خوره به جان اصناف و کسبه افتاده است

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات مالیاتی و بانکی همچون خوره به جان اصناف و کسبه افتاده و ضروری است در جلسه‌ای به این شرایط هر چه سریع‌تر رسیدگی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش ظهر امروز (چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: در بخش مالیات با سه مشکل مواجه هستیم که لازم است وزیر اقتصاد بیاید و درباره آنها توضیح دهد. مشکل اول درباره تراکنش‌های بانکی است. مشکل دوم افزایش ۷۰ درصدی مالیات است که اصناف و کارمندان را با افزایش ۷۰ درصدی مواجه کرده است.

وی عنوان کرد: مشکل سوم گردش حساب‌های سال ۹۵ تا ۹۸ که با ضریب از مردم اخذ می‌شود. اصناف نگران این موضوع هستند. باید درباره این سه مشکل مالیاتی و بانکی که مثل خوره به جان اصناف، بانک‌ها، کسبه و کارمندان دولت افتاده، جلسه‌ای تشکیل شود.

کد مطلب 5515162

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    نظرات

    • سعید IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
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      پاسخ
      جناب آقای دلخوش مالیات فقط از کارمندان بدبخت گرفته می شود برخی اصناف 1000برابر کارمندان دولت درآمد دارند اما مالیات نمی دهند

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