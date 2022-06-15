مشکلات مالیاتی و بانکی مثل خوره به جان اصناف و کسبه افتاده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش ظهر امروز (چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: در بخش مالیات با سه مشکل مواجه هستیم که لازم است وزیر اقتصاد بیاید و درباره آنها توضیح دهد. مشکل اول درباره تراکنش‌های بانکی است. مشکل دوم افزایش ۷۰ درصدی مالیات است که اصناف و کارمندان را با افزایش ۷۰ درصدی مواجه کرده است.

وی عنوان کرد: مشکل سوم گردش حساب‌های سال ۹۵ تا ۹۸ که با ضریب از مردم اخذ می‌شود. اصناف نگران این موضوع هستند. باید درباره این سه مشکل مالیاتی و بانکی که مثل خوره به جان اصناف، بانک‌ها، کسبه و کارمندان دولت افتاده، جلسه‌ای تشکیل شود.