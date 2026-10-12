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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

دستور جمع‌آوری ۵ فرآورده غیرمجاز صادر شد

دستور جمع‌آوری ۵ فرآورده غیرمجاز صادر شد

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، پنج محصول که ادعای درمانی داشتند، از سطح عرضه جمع آوری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محصولات اسپیرولینا با برند «SUPER FOOD»، قرص اسپیرولینا فاقد برند، شربت سعال (توشین)، شربت کرویا و پودر توتارین به دلیل نداشتن مجوز معتبر و طرح ادعاهای درمانی غیرمجاز، مشمول فراخوان و جمع‌آوری از سطح عرضه شدند.

سازمان غذا و دارو در پی گزارش‌های دریافتی از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی فارس، بوشهر، کردستان و کرمانشاه، دستور جمع‌آوری فوری چند فرآورده غیرمجاز را از سطح عرضه صادر کرد.

سازمان غذا و دارو از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مدیران غذا و داروی مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواسته است اقدامات لازم را برای جمع‌آوری فوری این محصولات انجام دهند و نتایج را همراه با مدارک و مستندات به این سازمان گزارش کنند.

به شهروندان توصیه می‌شود از تهیه و مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز از مراکز غیرمجاز خودداری کرده و محصولات سلامت‌محور را از مراکز معتبر تهیه کنند.

کد مطلب 6975438
حبیب احسنی پور

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