کشف تریاک از یک دستگاه خودرو در بیارجمند؛ راننده دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح دوشنبه در انجام ماموریت پلیسی به کشف مواد مخدر در بخش بیارجمند اشاره کرد و افزود: این کشف در حالی رخ داد که ماموران پاسگاه انتظامی دستجرد بخش بیارجمند هنگام رصد خودروهای عبوری به یک سواری مشکوک شدند.

وی ادامه داد: خودرو متوقف و از آن بازرسی لازم انجام گرفت و طی آن دو کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه این مقدار مواد مخدر به صورت ماهرانه جا سازی شده بود، ابراز داشت: خودرو توقیف و راننده دستگیر شد.

شائینی اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم هر گونه تحرکات مشکوک را اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.