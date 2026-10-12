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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کشف تریاک از یک دستگاه خودرو در بیارجمند؛ راننده دستگیر شد

کشف تریاک از یک دستگاه خودرو در بیارجمند؛ راننده دستگیر شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف دو کیلوگرم تریاک در یک خودروی سواری در بخش بیارجمند خبر داد و گفت: راننده در این راستا دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح دوشنبه در انجام ماموریت پلیسی به کشف مواد مخدر در بخش بیارجمند اشاره کرد و افزود: این کشف در حالی رخ داد که ماموران پاسگاه انتظامی دستجرد بخش بیارجمند هنگام رصد خودروهای عبوری به یک سواری مشکوک شدند.

وی ادامه داد: خودرو متوقف و از آن بازرسی لازم انجام گرفت و طی آن دو کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه این مقدار مواد مخدر به صورت ماهرانه جا سازی شده بود، ابراز داشت: خودرو توقیف و راننده دستگیر شد.

شائینی اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم هر گونه تحرکات مشکوک را اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.

کد مطلب 6975434

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