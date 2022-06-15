به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور حسین نظری معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران، رضا صیادی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، جمعی از مدیران شهری و ورزشکاران به منظور افزایش سلامت، شادی و نشاط در جامعه و ایجاد انگیزه حضور بیشتر در پارک‌ها و فضاهای شهری، سازمان زیباسازی شهر تهران ۸۰۰ وسیله ورزشی را در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران توزیع کرد.

در ابتدای این مراسم، معاون امور مناطق شهرداری تهران با بیان اینکه امیدوارم برای بهره‌گیری هر چه مناسب‌تر و شایسته این تجهیزات در سطح مناطق جانمایی مناسبی انجام شود، گفت: پس از دوره کرونا و با توجه به نزدیکی به فصل تابستان رویکرد مردم برای پرداختن به ورزش بیشتر می‌شود؛ لذا در افزایش محیط‌ها و امکانات ورزشی باید قدم‌های مؤثری برمی‌داشتیم که توزیع این ۸۰۰ قطعه ورزشی در میان مناطق در همین راستا بوده است. این تجهیزات ورزشی با اولویت توزیع میان مناطق جنوبی شهر تهران با توجه به تأکیدات شهردار تهران انجام می‌شود.

حسین نظری ادامه داد: ایجاد امکانات در شهر و همچنین نگهداری، نوسازی و تجهیز جزو وظایف شهرداری‌هاست که ممکن است در دوره‌های مختلف مدیریت شهری عمل به این وظایف نوسانات مختلفی داشته باشد؛ اما در دوره مدیریت شهری جدید بنای شورا و شهرداری تهران بر این است که در تأمین نیازهای شهروندان نگاه حداکثری داشته باشد.

وی تأکید کرد: البته این نیازها سطوح مختلفی دارد. نیازهای حمل و نقلی ممکن است در اولویت باشند؛ اما به این معنا نیست که به سایر نیازها توجه نداریم لذا از پیاده‌راه‌ها تا ایجاد فضای سبز و تجهیزات ورزشی اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. امروز نیز ۸۰۰ وسیله ورزشی در قالب ۱۰۰ ست میان مناطق با اولویت مناطق جنوبی توزیع می‌شود و در برنامه داریم که چنین خدماتی را افزایش دهیم.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه از ابتدای حضور در دوره جدید مدیریت شهری، برای خود مقرر کردیم که در حوزه مبلمان شهری اتفاق خوبی در شهر رقم بخورد، گفت: درخواست‌های بسیاری از سوی شهروندان برای تجهیز بوستان‌ها به تجهیزات ورزشی به سازمان زیباسازی رسیده بود. بر همین اساس طراحی و رنگ بندی جدیدی در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً این ۸۰۰ قطعه ورزشی با تیم کارشناسان ورزشی طراحی و سفارش داده شد و امروز در آستانه تابستان تحویل شهرداران مناطق می‌شود.

وی تأکید کرد: از شهرداران مناطق خواسته‌ایم در جانمایی این تجهیزات دقت کنند تا بهترین بهره‌برداری صورت بگیرد. اولویت توزیع این تجهیزات مناطق جنوبی به ویژه مناطق ۱۷ و ۱۹ بوده که تجهیزات را امروز تحویل می‌گیرند. در پارت بعدی سفارش امیدواریم بتوانیم تا پایان سال جاری توزیع دیگری از وسایل ورزشی در سطح شهر تهران داشته باشیم.

وی ادامه داد: با گذشت بیش از دو سال، پاندمی بیماری منحوس کرونا در کشور و همچنین پایتخت تقریباً به پایان رسیده است؛ به همین خاطر سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای افزایش شور و نشاط اجتماعی و همچنین بالا بردن سطح سلامت شهروندان، بر اساس نیازسنجی‌های انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، ۸۰۰ وسیله ورزشی را تهیه و در اختیار مناطق قرار داده است.

صیادی همچنین گفت: مناطق ۲۲ گانه شهردار موظفند پس از دریافت ست‌های ورزشی اهدایی سازمان زیباسازی شهر تهران، در کوتاه‌ترین زمان و حداکثر ظرف یک ماه وسایل ورزشی را جانمایی و در محل‌های مورد نظر نصب کنند.