به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دیده بان حقوق بشر (HRW) امروز چهارشنبه گزارشی تحت عنوان «چیزی به نام آزادی وجود ندارد: بازداشت ۱۰ ساله روهینگیا در ایالت راخین میانمار» منتشر کرد.

براساس این گزارش، مقامات میانمار طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۳۵ هزار مسلمان روهینگیایی را خودسرانه و نامحدود بازداشت کرده‌ اند.

این گزارش که از مصاحبه با مسلمانان روهینگیا و امدادگران از سال ۲۰۱۲ تهیه شده، نشان می‌ دهد که چگونه مقامات میانمار از طرح پاکسازی قومی که از جولای ۲۰۱۲ راه‌ اندازی شد، به نفع خود سود برده اند.

بنا بر اعلام دیده بان حقوق بشر طرح پاکسازی قومی برای منزوی کردن و محدود کردن این افراد در کشوری که اکثریت جمعیت آن بودایی هستند، اجرا شده است.

گزارش امروز دیده بان حقوق بشر در حالی مطرح شده است که «نولین هایزر» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور میانمار نیز چندی پیش طی سخنانی در نشست مجمع عمومی این سازمان گفته بود: از زمان کودتا تا کنون ۱۴ هزار نفر دستگیر شده‌ اند و ده‌ ها نفر در زندان ها جان خود را از دست داده‌ اند.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور میانمار اظهار داشت که تعداد آوارگان داخلی بیش از یک میلیون نفر است و ۷.۸ میلیون کودک نیز مجبور به ترک تحصیل شده‌ اند.

ارتش میانمار در ۲۵ ماه آگوست سال ۲۰۱۷ میلادی حملات خود به منطقه آراکان را آغاز کرد. در این حملات هزاران غیرنظامی آراکانی جان باخته و حدود ۳۵۰ روستا توسط ارتش میانمار و بوداییان افراطی به آتش کشیده شد.

طبق آخرین گزارش سازمان ملل، شمار مسلمانانی که از ۲۵ آگوست ۲۰۱۷ به این سو از خشونت‌ های ارتش میانمار و بودائیان افراطی فرار کرده و به اردوگاه‌ ها و اقامتگاه‌ های موقت در حومه کاکس بازار واقع در بنگلادش پناه برده‌ اند به ۹۰۰ هزار نفر رسیده است.

از سال ۱۹۷۰ تاکنون ۸۴ درصد از جمعیت ۲ میلیونی مسلمانان آراکان در پی خشونت‌های ارتش میانمار و بوداییان افراطی به کشورهای همسایه گریخته‌اند. سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ های بین‌ المللی مدافع حقوق بشر خشونت علیه مسلمانان آراکان در میانمار را «پاکسازی قومی» و «نسل‌ کشی» توصیف می‌ کنند.