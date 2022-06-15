لزوم رصد دقیق مراکز تفریحی اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی با اشاره به گزارشات وجود برخی از آسیب‌های اجتماعی در مجتمع‌های تفریحی اردبیل، ضمن تذکر به متولیان امر، فلسفه دوربین‌های نظارتی در اماکن عمومی را یادآور شده، از ضعف عملکرد سازمان‌های اداری به ویژه مدیریت مجتمع‌های تفریحی در استفاده بهینه و پیشگیرانه از این تجهیزات انتقاد کرد.

وی با اشاره به برکات وجود دوربین‌های مداربسته در اماکن عمومی، از عملکرد سازمان‌های اداری به ویژه مدیریت مجتمع‌های تفریحی اردبیل در این خصوص انتقاد کرد و افزود: با وجود هزینه صرف شده و وجود امکانات لازم متأسفانه مدیریت شایسته‌ای در استفاده فنی از دوربین‌های مداربسته اماکن عمومی اردبیل وجود ندارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر اینکه این تکنولوژی باید عامل پیشگیری از جرم باشد نه صرفاً وسیله مستند سازی پس از وقوع جرم، اظهار کرد: بجای رصد مستمر اماکن توسط کارشناس حراست فیزیکی سازمانها و اقدامات پیشگیرانه نسبت به هرگونه اقدامات مجرمانه و کنترل آن در بدو امر، اکثراً به ضبط وقایع توسط دوربین‌ها اکتفا شده، بعد از وقوع جرایم جهت مستند سازی و ارائه دلایل شکایات به مراجع قضائی، از محتویات ویدئوها و تصاویر استفاده می‌شود.

آفاقی تاکید کرد: مدیران دستگاه‌ها باید با بکارگیری شیفتی کارشناس حفاظت فیزیکی برای کنترل مستمر مانیتور سیستم مربوطه، ضمن توجه به حقوق شهروندی و رعایت الزامات اخلاقی و شرعی و قانونی، نسبت به اتفاقات و اعمال مجرمانه اماکن مربوطه به موقع عمل کنند.

وی اهمیت این موضوع را در مجتمع‌های گردشگری و تفریحی چند برابر دانسته، با اشاره وقایعی ناگوار در مجموعه تفریحی شورابیل از شهردار و مدیران مناطق شهرداری خواست نسبت به استفاده پیشگیرانه از تجهیزات نظارتی این اماکن همت لازم را بیش از پیش داشته باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان با تشریح هزینه جرایم بر جامعه و متضرر شدن افراد جامعه از جرم و آسیب‌های اجتماعی و در مقابل نعمت امنیت و برکات آن، تلاش برای حفظ امنیت و عکس العمل نسبت به ناهنجاری‌ها را وظیفه آحاد جامعه دانسته، افزود: افراد بی تفاوت نسبت به پیرامون خود، اولین کسانی خواهند بود که گرفتار مشکلات و معضلات می‌شوند.

این مقام قضائی همگان را به احساس مسئولیت اجتماعی جدی فراخوانده، ادامه داد: هر شهروند باید خود را مسئول پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی بداند.

آفاقی در این خصوص از شهروندان خواست ضمن توجه به آثار تذکر لسانی و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، به هرگونه وقایع در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی حساس بوده، هرگونه اطلاعات خود را از وجود نارسایی‌ها یا تهدیدات و آسیب‌ها به مراجع اطلاعاتی یا قضائی اطلاع دهند.

ویبا معرفی سامانه سجام دستگاه قضائی به عنوان سامانه جامع ارتباط مردمی و طرح دیده بان اجتماعی، نسبت به دریافت هرگونه گزارشات مردمی و پیگیری مسائل و مشکلات استان در بخش‌های مختلف توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اعلام آمادگی کرد.