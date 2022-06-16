سرپرست وزارت تعاون به شهید حججی ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی زاهدی‌وفا صبح پنج‌شنبه، به عنوان نماینده تام‌الاختیار رئیس جمهور در شهرستان نجف آباد، وارد این شهرستان شد. زاهدی وفا در بدو ورود به این شهرستان مورد استقبال فرماندار و امام جمعه نجف آباد قرار گرفت و ضمن بازدید از مجتمع خدمات رفاهی گلدشت، به سمت گلزار شهدای این شهرستان حرکت کرد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بدو ورود به گلزار شهدای نجف‌آباد بر سر مزار شهید مدافع حرم محسن حججی حاضر شد و به مقام والای این شهید بزرگوار ادای احترام کرد. وی در ادامه سفر خود قرار است در منزل شهیدان حجتی نیز حاضر و از خانواده این شهید تجلیل به عمل آورد.

زاهدی‌وفا قرار است در این سفر به بازدید از بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و رفاهی شهرستان نجف‌آباد بپردازد و و سپس وارد شهرستان تیران و کرون خواهد شد.