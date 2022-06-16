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۲۶ خرداد ۱۴۰۱، ۸:۵۵

حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نجف‌آباد؛

سرپرست وزارت تعاون به شهید حججی ادای احترام کرد

سرپرست وزارت تعاون به شهید حججی ادای احترام کرد

اصفهان_ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب بیست و پنجمین سفر استانی هیئت دولت وارد نجف‌آباد در غرب اصفهان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی زاهدی‌وفا صبح پنج‌شنبه، به عنوان نماینده تام‌الاختیار رئیس جمهور در شهرستان نجف آباد، وارد این شهرستان شد. زاهدی وفا در بدو ورود به این شهرستان مورد استقبال فرماندار و امام جمعه نجف آباد قرار گرفت و ضمن بازدید از مجتمع خدمات رفاهی گلدشت، به سمت گلزار شهدای این شهرستان حرکت کرد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بدو ورود به گلزار شهدای نجف‌آباد بر سر مزار شهید مدافع حرم محسن حججی حاضر شد و به مقام والای این شهید بزرگوار ادای احترام کرد. وی در ادامه سفر خود قرار است در منزل شهیدان حجتی نیز حاضر و از خانواده این شهید تجلیل به عمل آورد.

سرپرست وزارت تعاون به شهید حججی ادای احترام کرد

زاهدی‌وفا قرار است در این سفر به بازدید از بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و رفاهی شهرستان نجف‌آباد بپردازد و و سپس وارد شهرستان تیران و کرون خواهد شد.

کد مطلب 5515748

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