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۲۶ خرداد ۱۴۰۱، ۹:۵۰

وزیر راه و شهرسازی:

۵۰ هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن در بافت فرسوده احداث می‌شود

۵۰ هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن در بافت فرسوده احداث می‌شود

اصفهان- وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت ۵۰ هزار واحد در بافت فرسوده در طرح نهضت ملی مسکن دیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه بازآفرینی محله همت آباد شهر اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۱۵ درصد از طرح نهضت ملی مسکن در بافت فرسوده دیده شده و اکنون ساخت حدود ۵۰ هزار واحد در بافت فرسوده در دست اجرا است.

وی افزود: حجم زیادی از زیرساخت‌های کشور در شهرهای مختلف بافت‌های فرسوده است و به هر حال یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی کمک به تعیین تکلیف بافت‌های فرسوده است‌.

وزیر راه و شهرسازی پروژه بازآفرینی محله همت آباد را الگویی موفق و بسیار خوب دانست و گفت: بر اساس آماری که ارائه شد ۷۵ هکتار زمین این منطقه است که با این روش بیش از ۲ هزار واحد در این جا می‌توان ساخت که کیفیت‌های خاص خود را دارد و لحاظ زیرساختی و ایمنی مناسب است.

قاسمی اضافه کرد: این روش خوبی است و جلساتی پیرامون توسعه این روش‌ها در اصفهان و تهران خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر پروژه همت آباد طرح نمونه پایلوت کشوری د بازآفرینی شهری است که برای آن دفاتر تسهیل‌گری ایجاد شده و با مشارکت ۲۳ مالک انجام می‌شود. آورده مالکان زمین است و تاکنون امکان ساخت ۷۴ واحد فراهم و ۲۴ واحد تکمیل و تحویل شده است.

کد مطلب 5515785

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