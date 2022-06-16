به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه بازآفرینی محله همت آباد شهر اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۱۵ درصد از طرح نهضت ملی مسکن در بافت فرسوده دیده شده و اکنون ساخت حدود ۵۰ هزار واحد در بافت فرسوده در دست اجرا است.

وی افزود: حجم زیادی از زیرساخت‌های کشور در شهرهای مختلف بافت‌های فرسوده است و به هر حال یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی کمک به تعیین تکلیف بافت‌های فرسوده است‌.

وزیر راه و شهرسازی پروژه بازآفرینی محله همت آباد را الگویی موفق و بسیار خوب دانست و گفت: بر اساس آماری که ارائه شد ۷۵ هکتار زمین این منطقه است که با این روش بیش از ۲ هزار واحد در این جا می‌توان ساخت که کیفیت‌های خاص خود را دارد و لحاظ زیرساختی و ایمنی مناسب است.

قاسمی اضافه کرد: این روش خوبی است و جلساتی پیرامون توسعه این روش‌ها در اصفهان و تهران خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر پروژه همت آباد طرح نمونه پایلوت کشوری د بازآفرینی شهری است که برای آن دفاتر تسهیل‌گری ایجاد شده و با مشارکت ۲۳ مالک انجام می‌شود. آورده مالکان زمین است و تاکنون امکان ساخت ۷۴ واحد فراهم و ۲۴ واحد تکمیل و تحویل شده است.