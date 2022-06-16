دستگیری کاسبان کنکور در پایتخت/ از فروش سوالات تا ابزارهای پیشرفت

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: طی رصد و پایش فضای مجازی و در اجرای طرح برخورد با کلاهبرداران اینترنتی در پوشش ادعای فروش سوالات کنکور ۱۴۰۱ و امتحانات نهایی چندین کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرامی در این خصوص مشاهده و مورد پیگیری ویژه قرار گرفت.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: افسران سایبری پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و متوجه شدند تعداد ۵ کانال و صفحه که در مجموع بیش از ۵۰ هزار نفر دنبال کننده دارند ضمن ادعای فروش سوالات امتحانات نهایی و کنکور، تجهیزات پیشرفته ارتباطی را نیز تحت عنوان ابزار تقلب با قیمت‌های گزاف در این کانال‌ها به فروش می‌رسانند.

سرهنگ گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی تعداد دو نفر ادمین اصلی این کانال‌ها را شناسایی و پس از احراز هویت این افراد و تشریفات قضائی در یک اقدام غافلگیرانه این شیادان کلاهبردار را در محل اختفای خود دستگیر کردند.

وی افزود: در بررسی محل دستگیری این افراد تعداد زیادی دوربین مخفی در انواع مختلف (خودکار، فلش، پریز و…) کارت ویزا و هندزفری نامرئی کشف شد و متهمین به همراه تجهیزات مکشوفه به پلیس فتا منتقل شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه این تجهیزات با توجه به ساختار خود علاوه بر استفاده در اقدامات نامتعارف و با مقاصد خاص، جان افراد را به خطر می‌اندازد بیان داشت: سلامت مردم خط قرمز پلیس است و افرادی که با اقدامات فرصت‌طلبانه و مجرمانه خود این خط قرمز را زیر پا بگذارند با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به تبلیغات فریبنده و دروغین افراد فرصت طلب در فضای مجازی توجه نکنند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسwww.cyberpolice.ir اطلاع رسانی نمایند.