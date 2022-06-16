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۲۶ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۰۴

معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داد؛

تخصیص اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

تخصیص اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

اصفهان_ معاون اجرایی رئیس جمهور از تخصیص اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور صبح پنجشنبه در جریان سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان حاضر شدند.

در حاشیه این افتتاح مرتضوی از تخصیص اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خبر داد و گفت: اعتبار تخصیص یافته یک جهش ده درصدی داشته است و تسهیلات لازم به شرکت‌های دانش بنیان به میزانی که مورد نیاز باشد اعطا خواهد شد.

وی ادامه داد: در زمینه اعتبارات ملی نیز بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه برای شرکت‌های دانش بنیان سراسر کشور در نظر گرفته شده است.

معاون اجرایی ریاست جمهوری با بیان اینکه مصوبات و تسهیلات خوبی را برای اصفهان در نظر گرفتیم، گفت: عزم جدی دولت حل مشکل آب در بعد کلان است که به دلیل کمبود بارندگی با کمبود آب مواجهیم و برای رفع آن اصفهان در صدر قرار دارد.

کد مطلب 5515915

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