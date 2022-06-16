دانشگاه افسری امام علی (ع) قدمگاه هزاران شهید والامقام است

به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم گرامیداشت دومین سالگرد اعطای نشان فداکاری به دانشگاه افسری امام علی (ع) با بیان اینکه دانشگاه افسری امام علی (ع)، قدمگاه هزاران شهید عالی مقام در دوران دفاع مقدس و در مقطع کنونی است، گفت: باید در این مورد تفکر کرد که عزیزان و سرورانی که هم سن و سال شما بودند، آنچنان جنگیده‌اند تا حماسه‌های بزرگی را خلق کرده و در نهایت نیز موجبات خشنودی امام زمان (ع) و رهبر معظم انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا را فراهم کنند و صفحات زرینی به عدد ۱۱۸۴ برگ به اوراق نیروی زمینی بیفزایند.

وی یکی از افتخارات دیگر این دانشگاه را ۳۷ مرتبه حضور مقام معظم رهبری در این دانشگاه دانست و اظهار کرد: ارزش، منزلت و حساسیت این فیضیه ارتش موجب شده تا فرماندهی معظم کل قوا، ۳۷ مرتبه در مراسم‌های مشترک دانشجویی این دانشگاه حضور بیابد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به اینکه دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع)، الگویی مناسب برای تمامی نیروهای مسلح هستند و درک درستی از ولایت مداری و ولایت محوری دارند، خطاب به دانشجویان خاطر نشان کرد: تمرینات و تاکتیک‌های رزمی را در کنار اصول آموزش‌های نظامی فرا گرفته و همچنین خود را از جنبه علمی و دانش فناوری روز قوی سازید تا در آینده در هر منصب و هر مقامی که قرار گرفته‌اید، تحولی عظیم را در عرصه‌های مختلف ایران اسلامی به وجود آورید.