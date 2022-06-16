به گزارش خبرنگار مهر، عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جریان بیست و پنجمین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان اصفهان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان اصفهان حضور دارد.
ضرغامی بعدازظهر پنجشنبه به کوه صفه اصفهان رفت و از تفرجگاه واقع در جنوب اصفهان بازدید کرد. او در جریان این بازدید اظهار داشت: خوشبختانه مجموعه سرمایهگذاری که در کوه صفه انجام شده، کار ارزشمندی است و یک فرصت و امکان بسیار خوب برای گردشگری و تفریح مردم اصفهان و گردشگران داخلی و خارجی است.
وی افزود: تلهکابین صفه که چندین سال است به این مجموعه تفریحی سرویس میدهد، بسیار خوب است. هر کاری که در حوزه سرگرمی و شور و نشاط بیشتر در مردم نقش داشته باشد، از آن حمایت میکنیم. سعی میکنیم موانع را برطرف و تسهیلات لازم را به این طرحها اختصاص دهیم.
وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تأسیس چنین مجموعههای تفریحی را ضروری دانست و تاکید کرد: مجموعه صفه ظرفیت توسعه بیشتر را دارد ضمن اینکه در دیگر نقاط اصفهان باید چنین سرمایهگذاریهایی صورت گیرد. مجموعه تلهکابین صفه به دلیل موقعیت خاص و منظره طبیعت کوه، باید توسعه پیدا کند.
ضرغامی با بیان اینکه «با سرمایهگذاران برای توسعه مجموعه تلهکابین همکاری میکنیم» تصریح کرد: البته بخشی از توسعه تلهکابین مربوط به بنای تاریخی است که مقدار کمی از آن باقی مانده است که این بنا نیز باید معرفی و شناسانده شود و برای آن برنامه خواهیم داشت. اگر در شورای فنی ما ابعاد این مسئله بررسی و مجوز صادر شود، براساس چهارچوب اعلام شده توسط شورای فنی اقدامات توسعهای برای این شرکت انجام میگیرد و دسترسی به خط دوم تلهکابین انجام میشود تا از طریق آن مردم بنایی تاریخی را هم بازدید میکنند.
وی گفت: امیدواریم با سرمایهگذاری که روز به روز انجام میگیرد و با توجه به ازدیاد جمعیتی که وجود دارد و توقعی که میرود، بتوانیم مجموعههای این چنینی به خصوص مجموعه صفه را توسعه دهیم.
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