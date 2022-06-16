طرح جامع احیای دائمی زاینده رود تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی شامگاه پنجشنبه در آخرین برنامه خود در بیست و پنجمین سفر استانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش ما این بود که در این سفر در دو روز گذشته دیدارهایی را با مردم داشته باشیم، برخی از تیم هیئت دولت دیروز آمده و بررسی‌های لازم را انجام دادند تا امروز به تصمیم گیری نهایی برسیم.

وی با بیان اینکه آب ومحیط زیست چالش و مساله جدی اصفهان است، افزود: این مسائل برای ما نیز دارای اولویت است، اولین اقدامم در این سفر در منطقه شرق اصفهان حضور یافتم، روستاهای اطراف زاینده رود وتالاب گاوخونی شرایط خوبی را ندارند، مردم نگران آب شرب و کشاورزی هستند و باید دنبال شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه توزیع عادلانه آب، تحقق حقوق و اجرای قانون در حوضه آبریز زاینده زود در طرح جامع آب مورد توجه خواهد بود، گفت: این طرح در اختیار نخبگان قرار خواهد گرفت، برای تأمین آب شرب و کشاورزی برنامه داریم.

یک سوم از اعتبارات استان به طرح‌های آبرسانی تخصیص یافته است

وی با بیان اینکه یک سوم از اعتبارات استان به طرح‌های آبرسانی تخصیص یافته است، افزود: بخش جدی از اعتبارات نیز بر اساس توضیحات وزیر جهاد کشاورزی به کشاورزی اختصاص یافت و بخش سوم نیز به پروژه‌های بهداشت و درمان اختصاص یافت.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه در حوزه صنایع دستی و میراث فرهنگی نیز اعتبارات خوبی را تخصیص دادیم، افزود: برای پرداخت تسهیلات نیز طرح‌های خوبی را در دستور کار داریم که تحقق آن همت مسئولان است، مدیران باید نگاه تحولی داشته باشند تا موفق عمل کنند.

وی ادامه داد: مدیری که حرکت انقلابی ندارد باید کنار رود، تا کارها با جدیت دنبال شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه اصفهان قطب علم و فناوری است و باید به این مهم بیش از گذشته حمایت و پشتیبانی شود، افزود: اگر کار دانش بنیان در کنار صنعت، کشاورزی و… قرار نگیرد، موفق نخواهیم بود.

دانایی باید با توانایی ضمیمه شود

وی افزود: دانایی باید با توانایی ضمیمه شود تا موفق باشیم و در راستای تحقق شعار سال و خواسته رهبر معظم انقلاب گام برداریم.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه زمینه اشتغال در حوزه دانش بنیان در استان اصفهان وجود دارد، ادامه داد: نه تنها اصفهان بلکه کشور می‌تواند از این مزیت برخوردار باشد، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان سرمایه گذاری است.

وی اضافه کرد: باید گزارش‌هایی که به صورت مستمر در استان اصفهان ارائه می‌شود به سیاست‌های اصلی توجه شود، مصوباتی در شوراهای اداری داریم که خروجی ندارد و رسانه‌ها باید این امر را مطالبه کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه فرونشست زمین در اصفهان تهدید بزرگی است، ادامه داد: نباید تنها به رسانه‌ها بسنده کرد، باید با تشکیل کارگروه ویژه علل بروز حادثه فرونشست را مشخص کنیم، شاید یکی از علل این حادثه فرونشست باشد اما دلایل دیگری مانند چاه‌های غیرمجاز و… باشد که کارشناسان به این امر توجه داشته باشند.

وی در خصوص احیای دائمی زاینده رود نیز گفت: طرح جامع احیای زاینده رود در دست تدوین است واز طرف وزارت نیرو به زودی در اختیار نخبگان و پس از آن به اطلاع مردم خواهد رسید، دولت برای احیای زاینده رود برنامه دارد.

وی افزود: ما باید پیشرفت کشور را در پرتوی عدالت ببینیم، توسعه در دنیا داریم اما بی عدالتی در آن موج می‌زند.

رئیس جمهور با بیان اینکه عدالت باید بر اساس طرح آمایش سرزمینی باشد، اضافه کرد: ما باید اجرای سند را مستند کنیم و بودجه ۱۴۰۱ را بر همین روال پیاده کردیم.

وی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ را هشت درصد افزایش رشد اقتصادی دادیم، گفت: این امر نیز بر اساس سند آمایش انجام شده است.

رئیسی با بیان اینکه در استان تهران در برخی از بخش‌ها شاهد محرومیت هستیم، افزود: در این زمینه نیازمند توازن هستیم، در استان اصفهان بخشی از نقاط برخوردار نیستند که باید با عدالت محوری به برخورداری رسید.