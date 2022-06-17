اولین واکنش «المالکی» به استعفای دسته جمعی نمایندگان «صدر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» به استعفای دسته جمعی نمایندگان فراکسیون صدر از پارلمان عراق واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، رئیس ائتلاف دولت قانون گفت: روابط ما با احزاب و جریان‌های اسلامی از جمله جریان صدر دارای هدف بزرگی است که مسئولیتی مهم را در پی دارد.

وی ادامه داد که بر این اساس ما همواره به جای اختلاف‌ها و دشمنی‌ها، به دنبال نقاط اشتراک و همکاری بوده ایم.

رئیس ائتلاف دولت قانون تصریح کرد: تا زمانی که اهداف و چالش‌ها فاصله‌ای ایجاد نکند، ما با ادامه این رویکرد دست خود را برای همکاری به سوی همه جناح‌های اسلامی و ملی و مسئول چه در داخل پارلمان و چه در خارج آن می‌گشاییم.

المالکی تأکید کرد که اختلافات ساده و غیر راهبردی نباید میان ما فاصله بیندازد. علیرغم اختلاف نظرها در برخی موضع‌گیری‌ها، اما همکاری و تمایل به وحدت، مهمترین رکن رویکردها و استراتژی همیشگی ما است.

این درحالی است که کمیته هماهنگی شیعیان عراق روز پنج شنبه نشستی را با حضور مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور برگزار کردند. این نشست در منزل فالح الفیاض و با حضور مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق برگزار گردید.

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