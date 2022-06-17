تاکید گروه های فلسطینی بر گرفتن انتقام خون شهدای جنین

به گزارش خبرگزاری به نقل از منابع فلسطینی، جبهه دمکراتیک برای آزادسازی فلسطین شهادت سه جوان فلسطینی در شهر جنین را محکوم و تاکید کرد: سیاست ترور و اعدام شهروندان فلسطینی تلاشی شکست خورده برای تضعیف اراده و مقاومت ملت به ویژه مقاومت مردمی در کرانه باختری است.

جبهه مذکور کابینه رژیم صهیونیستی را مسئول کامل جنایت‌ها علیه ملت فلسطین دانست و تاکید کرد که ملت فلسطین در سایه مقاومت دست بسته نخواهد نشست؛ چرا که تنها گزینه ملت فلسطین برای مقابله با اشغالگری و دفاع از کرامت خود، تشدید مقاومت در همه ابعاد و اشکال آن است.

از سوی دیگر کمیته‌های مقاومت فلسطین اعلام کرد: خون شهدای جنین تاکید می‌کند که نبرد ما با دشمن جنایتکار و تروریست ابدی است و تنها با ریشه کن شدن سرطان اشغالگری از منطقه به اتمام خواهد رسید.

کمیته‌های مذکور افزودند: ما از مقاومت مردم و جوانان انقلابی در کرانه باختری و قدس اشغالی در واکنش به جنایت ترور شهروندان فلسطینی، حمایت می‌کنیم و از ملت فلسطین می‌خواهیم که نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست را در تمام اراضی اشغالی هدف قرار دهند.

بامداد امروز در تیراندازی نظامیان اشغالگر در شهر جنین واقع در شمال کرانه باختری سه فلسطینی شهید و هشت نفر دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین نیز شهادت سه فلسطینی و زخمی شدن ۸ تن دیگر در یورش نظامیان صهیونیست به جنین را تأیید کرد.

گفتنی است، جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی در سایه سکوت جامعه بین الملل روز به روز تشدید می‌شود.