جنایت رژیم صهیونیستی علیه جوانان فلسطینی بی پاسخ نخواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی «حماس» با تاکید بر اینکه جنایت ترور سه جوان فلسطینی در شهر جنین توسط نظامیان صهیونیست بی پاسخ نخواهد ماند، اعلام کرد: ملت و مقاومت فلسطین می‌دانند چگونه به این جنایت وحشیانه واکنش نشان دهند و به دشمن ضربه بزنند.

همچنین تشکیلات خودگردان فلسطین نیز ترور سه شهروند فلسطینی در جنین را محکوم کرد و کابینه رژیم صهیونیستی را مسئول تشدید اوضاع دانست و اعلام کرد که این اقدامات منطقه را به سمت انفجار اوضاع پیش می‌برد.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین نیز از دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار ضرورت حمایت بین المللی از شهروندان فلسطینی شد.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان از دیوان کیفری بین المللی نیز خواستار مسئولیت پذیری و تحقیق در مورد جنایت‌های رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان صهیونیست شد.

بامداد امروز در تیراندازی نظامیان اشغالگر در شهر جنین واقع در شمال کرانه باختری سه فلسطینی شهید و هشت نفر دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین نیز شهادت سه فلسطینی و زخمی شدن ۸ تن دیگر در یورش نظامیان صهیونیست به جنین را تأیید کرد.

در خبر دیگر اینکه نظامیان صهیونیست صبح امروز ۲۴ شهروند فلسطینی را جنوب نابلس واقع در کرانه باختری زخمی کردند.

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در جریان حمله نظامیان صهیونیست به شهروندان در شهرک بورین در جنوب نابلس ۲۴ نفر زخمی شدند.

صبح امروز ده‌ها نفر از شهروندان فلسطینی در اعتراض به شهرک سازی ومصادره اراضی توسط رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.

گفتنی است، جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی در سایه سکوت جامعه بین الملل روز به روز تشدید می‌شود.