ترور ۳ جوان فلسطینی تاکیدی بر جنایتکار بودن رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن قتل سه جوان فلسطینی در شهر جنین، اعلام کرد که دشمن هرگز نخواهد توانست اراده ملت فلسطین را تضعیف کند و آن را از ادامه راه مقاومت منصرف کند.

جهاد اسلامی فلسطین ادامه داد: جنایت‌های بی وقفه علیه ملت و مقاومت نشان دهنده رفتار پلید و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی که کل هویت و هر آنچه فلسطینی به حساب می‌آید را نشانه گرفته است.

در این بیانیه آمده است: ملت قدرتمند ما و در رأس آنها نیروهای مقاومت به جهاد و مقاومت خود در واکنش به این جنایت ادامه خواهند داد.

بیانیه مذکور می‌افزاید: نیروهای مقاومت این جنایت شنیع رژیم صهیونیستی را نخواهند بخشید و در قبال تعرض به حقوق ملت فلسطین سکوت نخواهند کرد.

جنبش مقاومت اسلامی «حماس» نیز با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی بهای ترور بزدلانه سه جوان فلسطینی را خواهد پرداخت، گفت: دستاورد این جنایت پافشاری ملت بر گزینه مقاومت است.

بامداد امروز در تیراندازی نظامیان اشغالگر در شهر جنین واقع در شمال کرانه باختری سه فلسطینی شهید و هشت نفر دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین نیز شهادت سه فلسطینی و زخمی شدن ۸ تن دیگر در یورش نظامیان صهیونیست به جنین را تأیید کرد.