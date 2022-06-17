روایت «مسافر ایران» از حضور رزمندگان غیرایرانی در جنگ تحمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، مستند «مسافر ایران» که روایتی از سفر یک مادر شهید لبنانی به ایران و داستان حضور رزمندگان غیرایرانی در جنگ تحمیلی است، جمعه ۲۷ خرداد حوالی ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما روانه آنتن می‌شود.

«مسافر ایران» به کارگردانی محسن یزدی قلعه درباره یک مادر لبنانی است که برای زیارت قبر پسرش شهید صمدی رزمنده لبنانی الاصل دفاع مقدس به ایران آمده است.

تنها فرزند او که در کودکی پسر خود را از دست داده به عشق امام خمینی و انقلاب در دفاع مقدس شرکت کرد و در عملیات والفجر ۸ به شهادت رسید.

این مادر شهید در سفری که به ایران دارد با مادر یک رزمنده مفقودالاثر، خانم سبا بابایی مادر یک شهید ژاپنی و یک مادر ایرانی که پسرش در لبنان شهید شده است دیدار می‌کند.

«مسافر ایران» یک مستند ۳۰ دقیقه‌ای است که در ایران و لبنان تصویربرداری شد و مصطفی افضل‌زاده تهیه کنندگی این فیلم را به عهده دارد.