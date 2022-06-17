متناسب با تهدیدات ناوگان دریایی نیروهای مسلح را به روز خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جریان سفر به استان هرمزگان و بازدیدهای استانی برنامه ریزی شده، که از چهارشنبه ۲۵ خرداد آغاز شد از پروژه‌های دریایی وزارت دفاع در بندر عباس بازدید کرد.

بر اساس این گزارش، امیر آشتیانی در بازدید از مراحل ساخت ناوشکن، شناورهای سطحی و زیر سطحی، گفت: توسعه قدرت در همه‌ی ابعاد دفاعی اعم از زمینی و هوایی و بویژه دریایی از اولویت‌های برنامه‌های دفاعی کشور است.

وزیر دفاع با بیان اینکه موقعیت ژئوپولتیک ایران به ویژه در آب‌های خلیج فارس از اهمیت راهبردی برای ما برخوردار است تصریح کرد: وزارت دفاع متناسب با نیاز نیروهای مسلح و تهدیدات منطقه‌ای در همه آب‌های سرزمینی اش ناوگان دریایی نیروهای مسلح را به روز و مجهز خواهد کرد.

وی در این بازدید افزود: پیام ما به منطقه وجهان، پیام صلح و آرامش است و از طرفی معتقدیم صلح و ثبات منطقه با حضور و مشارکت همه کشورهای منطقه قابل حصول است و جمهوری اسلامی ایران حضور بیگانگان و نیروهای فرامنطقه‌ای را علت ناامنی در این منطقه می‌داند.

امیر آشتیانی هشدار داد: جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع ملت ایران و دفع تهدیدات تردید به خود را نداده و نخواهد داد.