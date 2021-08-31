وزارت دفاع نقش بسزایی در ارتقای قدرت دفاعی نیروهای مسلح دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش به همراه هیئت رئیسه ارتش، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی، معاونین و فرماندهان نیروهای زمینی، پدافند هوایی، دریایی، هوایی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص)، رئیس کانون بازنشستگان و مدیر عامل بنیاد تعاون ارتش با حضور در وزارت دفاع با امیر سرتیپ «محمدرضا آشتیانی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار و گفتگو کردند.
فرمانده کل ارتش در این دیدار با تقدیر از تلاشهای جهادی امیر حاتمی و تبریک انتخاب امیر آشتیانی به سِمت وزیر دفاع، اظهار داشت: وزارت دفاع نقش بسزایی در ارتقاء قدرت دفاعی نیروهای مسلح داشته و توانسته است با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و بومی، نیازمندیهای راهبردی دفاعی نیروهای مسلح را تأمین کند.
سرلشکر موسوی با آرزوی موفقیت برای امیر آشتیانی در مسئولیت حساس وزارت دفاع، گفت: امیدواریم که سطح تعاملات ارتش و وزارت دفاع در این دوره در ابعاد مختلف دفاعی، نظامی و علمی، پژوهشی افزایش یابد و انشاءالله با استعانت از خداوند متعال گامهای مهمی را در قدرتآفرینی و بازدارندگی مؤثر برخواهیم داشت.
امیر سرتیپ آشتیانی، وزیر دفاع نیز در این دیدار با تجلیل از آمادگیهای رزمی و دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران بهویژه خدماترسانی به کشور در شرایط سخت و بحرانی و همچنین مقابله با ویروس منحوس کرونا، از آمادگی کامل وزارت دفاع در جهت تأمین نیازمندیهای سختافزاری و نرمافزاری ارتش در حوزههای رزم زمینی، هوایی، پدافند و دریایی خبر داد.
وزیر دفاع خاطرنشان کرد: بی تردید نقشآفرینیهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در حفاظت و حراست از حدود و ثغور ایران اسلامی و ارتقاء توان دفاعی ارتش موجب ناامیدی دشمنان و بر هم زدن توطئهها و نقشههای شوم آنها خواهد شد.
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