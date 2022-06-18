سیدجمال جمال حاتمی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اکران فیلم سینمایی «بامبالا» گفت: پیش از این قرار بود این فیلم سینمایی را روانه سینماها کنیم، اما به دلیل تعطیلی مدارس و شیوع ویروس کرونا اکران را به تعویق انداختیم، خوشبختانه با تمام شرایط موجود به نظر می‌رسد شروع سال تحصیلی جدید می‌تواند بهترین زمان برای اکران این فیلم سینمایی باشد.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده تصمیم داریم تا «بامبالا» را اواخر شهریور و یا اوایل مهرماه اکران کنیم. تولید این فیلم سینمایی در دوره کرونا بود به همین دلیل فاصله زیادی میان تولید و اکران آن بوجود آمد.

این کارگردان با اشاره به اینکه پخش این فیلم کودک و نوجوان برعهده «راه عرفان» است، تاکید کرد: امیدوارم با باز شدن مدارس و حضور پررنگ‌تر دانش آموزان، «بامبالا» در سینماها مورد استقبال قرار گیرد.

وی درباره تأثیر بازگشایی مدارس در گیشه سینمای کودک و نوجوان توضیح داد: معتقدم تکیه ما برای گیشه موفق در سینمای کودک و نوجوان نباید مدارس باشد، بلکه مدارس را می‌توان به عنوان یک منبع برای جذب مخاطب در نظر گرفت. اما با توجه به اینکه زمان کمی از فروکش کردن کرونا در جامعه گذشته است، خانواده‌ها آنطور که باید از سینما استقبال نمی‌کنند و چندان نسبت به حضور فرزندانشان در سینماها رضایت خاطر ندارند.

کارگردان فیلم «لاک قرمز» بیان کرد: برای اینکه بتوانیم اکران مناسبی داشته باشیم باید همه جوانب را سنجیده و به آن فکر کنیم. زمانی که مدارس تعطیل است، خانواده‌ها کمتر تمایل دارند فرزندان خود را به سینما ببرند، اما با باز شدن مدارس یعنی یک حاشیه امنی ایجاد شده و خانواده‌ها می‌توانند سینما را به عنوان یک تفریح امن برای فرزندان خود در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: بی شک کرونا مانع بزرگی برای حضور خانواده در سینماها بود، به همین دلیل سعی کردیم از پتانسیل باز شدن مدارس برای اکران «بامبالا» استفاده می‌کنیم.

سیدحاتمی گفت: به تازگی برای دریافت پروانه ساخت یک پروژه سینمایی اقدام کرده‌ایم، این پروژه در فضای کارهای قبلی‌ام و در گونه اجتماعی ساخته می‌شود، البته این احتمال نیز وجود دارد که قسمت دوم «بامبالا» را جلوی دوربین ببریم.