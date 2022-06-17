به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز (جمعه) در اجتماع مردمی هسته‌های جهاد و پیشرفت که در محل حسینیه جماران برگزار شد، اظهار داشت: بسیار جلسه مبارکی است؛ عزیزان جهادگر، روز جمعه متبرک به نام حضرت ولیعصر (عج) و مناسبت روز صدور فرمان امام عظیم الشأن در تشکیل جهاد کشاورزی است. زمان، مکان و شرکت کنندگان این جلسه را ممتاز کردند.

وی عنوان کرد: باید یاد همه شهدای جهادگر را گرامی بدارم و بر ارواح بزرگشان درود بفرستیم. نقش جهاد سازندگی در دفاع مقدس و ایجاد امید در دل‌های محرومان و مستضعفان و نقش آن در ناامید کردن دشمنان و نقش آن در خلاقیت و ابتکار عمل در شهر و روستا تعریف می‌شود.

رئیس جمهور بیان کرد: جهاد سازندگی در مقطعی با وزارت جهاد کشاورزی ادغام شد با این امید که روحیه جهاد در جریان کشور وجود داشته باشد. برخی از دلسوزان در همان تاریخ دغدغه داشتند که مبادا این نهاد عظیم در این ادغام از رسالت اصلی خود باز بماند. بالاخره ادغام صورت گرفت اما حرکت جهادی در کشور پایان نیافت و تبدیل شد به گروه‌های جهادی و گروه‌های طلاب که بهترین روزهای خود را در کنار روستاییان و محرومان گذراندند.

رئیسی تصریح کرد: گروه‌های جهادی هرگز به سردی نگرایید و برای لبیک به مقتدای خود این حرکت سازنده را در جای جای کشور ادامه دادند. جهاد سازندگی ادغام شد اما حرکت جهادی پایان پیدا نکرد. آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد آن است که این گستره از حرکت جهادی نیازمند مورد حمایت قرار گرفتن است و نیاز دارد از طرف دولت که وظیفه رفع محرومیت و پیشرفت کشور را بر عهده دارد مورد حمایت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: قبل از آمدن به دولت این نقیصه را احساس کردم و به این نتیجه رسیدم که جریان جهاد سازندگی که جریان مبارک و شجره طیبه‌ای است که باید احیا شود و ادامه پیدا کند و گروه‌های جهادی در تمام کشور احساس کنند از ناحیه دولت مورد حمایت قرار می‌گیرند.

رئیس جمهور اضافه کرد: با گروه‌های جهادی و صاحبنظران نشست‌های بسیاری تشکیل شد و عزیزان در اینکه مجموعه‌ای مثل گذشته مانند جهاد سازندگی داشته باشیم به نتیجه نرسیدند و اینکه دولت سه نقش مهم هدایت، حمایت و نظارت را بر عهده داشته باشد اما کار به دست نیروهای جهادی باشد.

رئیسی اضافه کرد: بنیاد شورای جهاد سازندگی پایه گذاری شد و به نماینده مقام معظم رهبری در جهاد کشاورزی اعلام کردیم که کار با توجه به محتویات بیانات مقام معظم رهبری ادامه پیدا کند.

وی تاکید کرد: اقدامات آقایان بسیاری در اقصی نقاط کشور در گروه‌های جهادی با روحیه بسیجی‌ای که داشتند ثبت شده است. ما موفقیت‌های بسیاری در کشور داشتیم و باید با بازخوانی آنها خداوند را شاکر باشیم.

رئیس جمهور گفت: ما نمی‌توانیم به نسخه‌هایی که دیگران می‌نویسند عمل کنیم و در برابر آن بسیار محتاط هستیم زیرا زیست بوم آنها و شرایط آنها متفاوت از ما است اما از تجربیات آنها استفاده می‌کنیم. نسخه فرهنگی دیگران برای ما می‌شود سند ۲۰۳۰ و کارشناسان و دغدغه مندان انقلاب باید نسخه‌ها را متناسب با انقلاب بررسی کنند و مورد توجه قرار دهند.‌

رئیسی با اشاره به سفر خود به تاتارستان، تصریح کرد: از یک مجموعه هلی کوپتر سازی بازدید کردم اما آنچه دیروز در اصفهان دیدم حتماً کارش گسترده‌تر، دقیق‌تر و علمی تر از آنچه بود که در تاتارستان دیدم. تمامی پرندگان را در این شرکت می‌ساختند. ده‌ها گواهی نامه داشتند و کار بسیار ارزشمند بود. به آنها گفتم از شما می‌خواهم زودتر دست به کار شوید و هواپیمای دارای ۷۲ سرنشین را در کشور تولید کنید.

وی افزود: طبق گفته آنها قبل از فرمایش آقا خط تولید ناقصی داشتند اما بعد از فرمایش آقا، چند خط تولید احداث کرده بودند. من یقین دارم در جای جای کشور کارهای ارزشمندی وجود دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما در این حوزه نیازمند تحول هستیم، خاطرنشان کرد: تحول سه شرط عمده دارد. نگاه باید تحول ی باشد، اولین شرط تحول، داشتن روحیه تحول گرایی است، بدانند باید تحول ایجاد کرد. جایگاه امام برای ما تعریف تحول آفرینی در کشور بود.

رئیسی اضافه کرد: شرط دوم این است که در فرآیندها تحول ایجاد شود و نسبت به همه فرآیندها بازنگری ایجاد شود. تنها حرکت جهادی و نیروهای تحول خواه می‌توانند این گره را باز کنند و ما یقین داریم این گره‌ها به دست گروه‌های جهادی باز خواهند شد.

حرکت جهادی در ذات انقلاب اسلامی است

وی اظهار کرد: حرکت جهادی در ذات انقلاب اسلامی است و انقلاب اسلامی هیچگاه از حرکت جهادی جدا نمی‌شود. اگر زمانی از انقلاب تعریف کردیم و در کنار آن تعریفی از حرکت جهادی نبود، آن تعریف مخدوش است.

رئیس جمهور افزود: سومین تحولی که باید ایجاد شود تحول در ساختار است. ساختارها باید جهادی و کاملاً متناسب با آنچه اقتضای انقلاب اسلامی است باشد. امت چند رکن دارد. هدف دار بودن از ارکان امت است. یک روز ساقط کردن حکومت ستمشاهی و روز بعد برقراری نظام دینی و مقابله با کسانی که مزاحم زندگی مردم بودند و هشت سال جنگ را به مردم تحمیل کردند و دفع شر دشمنان از ناحیه نیروهای جهادگر بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه از سوی مقام معظم رهبری راهبرد برای ما تعیین شده است، گفت: آن راهبرد حرکت به سمت اقدامات جهادی است. امت نه حق دارد به عقب و قهقهرا برگردد بلکه فقط باید پیش برود، حرکت کند و با پویایی به پیشرفت برسد. هر چه امام در جماران فرمودند تحقق پیدا کرد. ما کجا هستیم و دشمن کجاست؟ برتری از آن جبهه انقلاب است و این محدود به شعار نیست بلکه در میدان هم همین است.

آمریکایی‌ها از یک‌سو برای توافق پیغام می‌فرستند و از سوی دیگر تحریم می‌کنند

رئیسی تاکید کرد: معنای شکست مفتضحانه آمریکا این است که انقلاب اسلامی دارد راه پیشرفت و آمریکا دارد راه ضعف را طی می‌کند. آنچه باعث برون رفت ما از این شرایط بوده بحث تحمل تحریم‌ها است. آمریکایی‌ها از یک‌سو برای توافق پیغام می‌فرستند و از سوی دیگر تحریم می‌کنند؛ دنیا به ما حق بدهد که به این‌ها بی‌اعتماد باشیم. آمریکایی‌ها میثاق شکن هستند.

وی اضافه کرد: گروه‌های جهادی، حرکت معمولی را جهاد نمی‌دانند. حرکت جهادی توأم با انگیزه، اندیشه، دیدن مقصد، مقصود و هدف و دیدن ابزار دشمن و اراده برای موفقیت بر خواست دشمن است.

گروه‌های جهادی باید با انگیزه به حرکت خود شتاب دهند

رئیس جمهور با بیان اینکه حرکت جهادی برای جامعه ضروری است، خاطرنشان کرد: جهاد تبیین ترجمان جهاد با لسان است و عزیزان ما در کسوت روحانی بدانند همواره باید جهاد تبیین را در برنامه کاری خود داشته باشند. به حرکت جهادی که موجب ناامیدی دشمن شود نیازمند هستیم. گروه‌های جهادی باید با انگیزه به حرکت خود شتاب دهند و به صورت انقلابی پیش روند و ما خود را موظف به حمایت از گروه‌های جهادی می‌دانیم.

رئیسی ادامه داد: امروز رهبری فرمودند؛ محور حرکت کشور تولید است. تولید در روستا مورد هدف است. اقتصاد روستا باید تأمین شود و روستایی در روستا بماند. این کارها باید بسیار پر رونق باقی بماند و گام‌های بلندی نیز برداشته شود. هر شخصی در هر کجای کشور که تلاش می‌کند، تلاش خود را افزون کند و دولت حامی این تلاش‌ها است.

وی تصریح کرد: اگر تا دیروز کار می‌کردید امروز پر شتاب تر کار کنید. گروه‌های جهادی برای تولید با کیفیت، دانش بنیان، علم پایه و فناوری پایه پیشگام شوند. اگر گروه جهادی منحصر به چند نفر است بدانید هر فردی که با اخلاق کار می‌کنند از ما است و آن را منحصر به اسم و جریان خاص نکنید. بگذارید جریان جهادی گسترده باشد و به تمام دنیای اسلام برسد.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: نکند افراد جهادگر را در نگاه منحصر کنید و حرکات سازنده را به چند فرد خاص اختصاص دهیم. اجازه دهید همه افراد در سمت دغدغه نظام و حفظ ارزش‌ها حرکت کنند.

ترغیب دانشجویان به ترک کشور خیانت است

رئیسی با تاکید بر اینکه باید جریان دانشجوی درس خوانده دارای مدارک عالی در کشور و مهاجرت آن را جدی بگیریم، گفت: اینکه دانشجویان ترغیب به ترک کشور شوند خیانت است. باید در حوزه علم و فناوری به قدری جذابیت ایجاد کنیم که جریان علم و فناوری معکوس شود و آنهایی که رفتند پشیمان شوند و برگردند.

وی اضافه کرد: در حوزه کشاورزی نیازمند کار بیشتری هستیم. بسیاری از محصولات غذایی را به کشور وارد می‌کنیم اما نباید اینچنین باشد. این از نمونه کارهای جهادی است که تولید را به سمت تأمین کالاهای اساسی در کشور برود و به استقلال در مواد غذایی و کشاورزی برسیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: ما نیازمند ایجاد اشتغال با حرکت جهادی هستیم. اگر یک میلیون در سال اشتغال آفرینی نکنیم مانند مسکن دچار عقب ماندگی می‌شویم. تأمین اشتغال و مسکن هم نیاز کشور، هم الزام دولت و هم مصوبه مجلس است. این اقدامات نیازمند حرکت جهادی است. اینکه عزیزان ما در زمان محدود کار بسیار با کیفیت انجام دهند را حمایت خواهیم کرد.

رئیسی اضافه کرد: در حوزه مسکن و ایجاد اشتغال با ایجاد اشتغال خانگی نیازمند حرکت جهادی هستیم. در حوزه سلامت، آب و هوای سالم در کشور نیازمند حرکت جهادی هستیم و بخشنامه کار را پیش نمی‌برد.

وی با اشاره به موفقیت‌های حاصل شده پیرامون مدیریت کرونا در کشور گفت: علت موفقیت ما در کرونا به دلیل لطف خدا، کمک پزشکان و پای کار بودن نیروهای جهادی بود. ما می‌توانیم در تمام عرصه‌هایی که دیگران با تردید با آن برخورد می‌کنند موفق شویم زیرا ما طرفدار ما می‌توانیم مکتب شهید سلیمانی هستیم. زن و مرد و جوانان ما آمادگی دارند.

رئیس جمهور بیان کرد: بسیاری از چهره‌های گمنام داریم که با حرکت جهادی می‌تواند مشکلات را برطرف کنند. این استعدادهای ارزشمند را پای کار بیاورند. دانشگاه ما باید کنار صنعت و تولید و حرکت‌های جهادی بیاید و پایان نامه‌ها باید وارد زندگی مردم شوند. دانشگاه ما اگر کنار بازار، روستا، سیاست و غیره قرار گیرد دانش ضمیمه توانایی‌ها خواهد شد.

رئیسی افزود: جهاد با مال، جان، لسان (جهاد تبیین) بسیار اهمیت دارد. ما در جهاد تبیین بسیار مشکل داریم و طلبه‌ها و نیروهای جهادی ما در جهاد تبیین می‌توانند بسیار اثرگذار باشند. جهاد تبیین نباید اجازه دهد جریان نظام ستمشاهی که پای آمریکا و اسرائیل را به کشور باز کردند تطهیر شود.

وی عنوان کرد: دولت، ملت و دستگاه‌های کشور تمام همت خود را به کار خواهیم بست تا منویات رهبری برای پیشرفت کشور و اجرای عدالت کشور بر زمین نماند و تا آخرین نفس تلاش خواهیم کرد اجرای عدالت و پیشرفت کشور متوقف نشود و با تمام وجود و اخلاص کنار نیازمندان باشیم تا آنها نیز شاهد پیشرفت کشور باشند و با تمام وجود به وعده خدا، رسول خدا، رهبر انقلاب و مجاهدان و پیروزی جریان حق بر باطل و پیشرفت کشور یقین داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه تعدادی از جهادگران عرصه‌های مختلف به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادات و درخواست‌های خود پرداختند. استفاده از نیروهای جهادی در مجمع عالی جهادسازندگی، استفاده از توان مردمی در پیشبرد برنامه‌های دولت در عرصه محرومیت‌زدایی و ایجاد هسته‌های جهادی در همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از مهم‌ترین مطالبات آنها بود.

عدم تصدی‌گری دولت در سازماندهی گروه‌های جهادی، ایجاد کرسی برای نماینده گروه‌های جهادی در شوراهای‌عالی، ایجاد نشان «والی» در نشان‌های رسمی دولتی، صیانت از جریان جهادی با جلوگیری از ورود آن به عرصه‌های سیاسی و حزبی، ایجاد ردیف بودجه سالانه برای فعالیت‌های جهادی و همچنین گنجاندن طرح‌ها و برنامه‌های جهادی در احکام قانون برنامه توسعه از دیگر درخواست‌های جهادگران بود.