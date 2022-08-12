پی گیری جدی اجرای مصوبات سفر کرمان/کشاورزی در روستاها به صرفه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی جمعه شب در جلسه شورای اداری استان کرمان اظهار کرد: مصوبات سفر به این استان برحسب کارهای کارشناسی ابلاغ خواهد شد. آنچه ابلاغ می‌شود با نگاه به اولویت‌ها باید مورد توجه باشد.

وی با اشاره به اینکه برای باز کردن گره‌ها نیازمند روحیه جهادی هستیم، گفت: کرمان به روحیه جهادی نیاز دارد، این وضعیت زیبنده استان کرمان نیست و یک کار مدیریتی نیاز است که با تلاش مشکلات حل شود.

معادن غیرفعال کرمان هر چه سریع‌تر فعال شود

رئیس جمهور بیان کرد: کسانی که روحیه جهادی و تحولی دارند باید تقویت شوند، بخش دولتی باید بخش خصوصی را تحویل بگیرد و راه را باز کند.

رئیسی با اشاره به اینکه نیازمند اقدام و عمل جدی در کرمان هستیم، افزود: چندین معدن در این استان داریم؛ چرا به بهره برداری نرسیده است دست چه کسی است؟ باید کار انقلابی انجام شود. معادن را بررسی کنید نباید زمان بگذرد.

وی عنوان کرد: برای اینکه زمینه اشتغال و کار فراهم شود باید کارها را با سرعت انجام داد. شورای معادن سریع پیگیری کند که چرا ۲۰۰ معدن غیرفعال در کرمان داریم؟ دست هر کسی است، بگیرید و فعالش کنید.

رئیسی با اشاره به سیل خیز بودن جنوب کرمان و جیرفت، گفت: در این منطقه با هر بارندگی امکان وقوع سیلاب وجود دارد و این مساله نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها مهیا نیست و این مسائل باید پیگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت مساله آب در کرمان تاکید کرد: مسائل در این حوزه باید به سرعت پی گیری و اقدامات لازم انجام شود. همه باید پای کار بیایند و مردم هم باید حس کنند که کاری انجام شده است.

رئیس جمهور در خصوص اتباع بیگانه عنوان کرد: تمامی اتباع باید شناسه قطعی داشته باشند و اطلاعات آنها در هر جابجایی ثبت و ساماندهی لازم انجام شود.

وی ادامه داد: بودجه حوادث غیرمترقبه در استان باید پیگیری شود تا مشکلات آنها مرتع شود و اعتبارات پرداخت شود.

کشاورزی در روستاها باید به صرفه شود

رئیسی عنوان کرد: استان کرمان شهر تمدنی، با فرهنگ غنی است اما الان گردشگری مقاومت در آن پررنگ شده است، زیرساخت‌ها باید انجام شود تا مسائل موجود در این زمینه برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه در کل استان کرمان با مساله حاشیه نشینی مواجه ایم، افزود: کشاورزی باید در روستاها به صرفه شود و در این راستا باید مشوقاتی ارائه شود تا کشاورز انگیزه پیدا کند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در جنوب کرمان کشاورزان به سمت کشت کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور بروند، افزود: وظیفه ما خدمتگذاری به مردم است، ۴۳ سال از انقلاب گذشته است؛ کارهایی انجام شده و کارهایی زیادی مانده است مردم از ما انتظاراتی دارند و باید مشکلات مردم را حل کرد.

رئیسی با اشاره به اینکه اجرای مصوبات سفر به جد دنبال می‌شود، افزود: باید کارها را با رویکرد مکتب حاج قاسم انجام دهیم باید بگوییم «ما می توانیم»، نباید بگوییم ما نمی‌توانیم و فقط منتظر بودجه یا نیروی انسانی باشیم بلکه باید حرکت و تلاش کرد.

لزوم توجه ویژه به دلالت‌های مدیریتی عاشورا

رئیس جمهور با اشاره به اینکه یکی از مباحثی که کم روی آن کار شده، دلالت‌های مدیریتی عاشورا است. حرکت‌های تصادفی در عاشورا وجود ندارد بلکه همه چیز برنامه ریزی شده است. تمام تلاش این است که عاشورا بماند تا منشأ تحولات در عالم هستی بشود.

رئیسی عنوان کرد: مکتب حاج قاسم در تداوم مکتب امام حسین (ع) و عاشورا است، او ثابت کرد که چگونه می‌توان از تهدید فرصت ساخت و با برنامه ریزی و کار راهبردی پیش رفت. باید ابعاد مکتب سلیمانی شناخته شود و بر اساس آن حرکت کرد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه فعالیت‌ها فقط نباید با نام فرد خاصی تمام شود، گفت: مهم این است که کار انجام شود چرا که در نهایت اخلاص در عمل، مجاهدت و مردم داری باقی می‌ماند.

وی گفت: در عاشورا مساله توجه به مردم مشهود است؛ اینها دلالت‌های مدیریتی است. در تاریخ نداریم که امام حسین (ع) فردی را به اجبار نگه دارد؛ بلکه فرد با اختیار و بینش خود انتخاب کردند، اینها در دلالت‌های مدیریتی بسیار مهم است.

رئیسی گفت: امروز هر گره‌ای که از کار مردم باز شود، رهبری راضی است و باید به دنبال رضایت خداوند و رهبری باشیم.