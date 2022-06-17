شرایط پذیرایی از ۲.۵ میلیون زائر اربعین در کرمانشاه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم ظهر جمعه در جلسه ستاد اربعین استان کرمانشاه که با حضور مدیران عضو این ستاد در محل پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: در مراسم اربعین سال ۹۸ با توجه به بازگشایی مرز خسروی پس از سال‌ها تعداد ۱۵۰ هزار نفر از پایانه مرزی خسروی عازم عتبات عالیات شدند که با توجه به وجود زیر ساخت‌های مناسب در این مرز تعداد زائران کم بوده است.

وی افزود: تمام برنامه‌های استان باید برای پذیرایی از ۲.۵ میلیون زائر بسته شود و امکانات و زیرساخت لازم برای میزبانی شایسته از زائران مهیا شود.

استاندار کرمانشاه: با توجه به مدت زمان باقی مانده تا اربعین امسال هرچه سریع‌تر باید زیرساخت‌های لازم برای تسهیل در تردد زائرین امام حسین (ع) از مرز خسروی با کمک تمام دستگاه‌ها فراهم شود و در این راستا هماهنگی‌های لازم با استاندار دیاله عراق برای تردد زائران صورت گرفته است.

امیری مقدم با اشاره به اینکه در ستاد اربعین استان ۲۸ مصوبه به تصویب رسیده است، تصریح کرد: ۸۶ درصد مجموع مصوبات ستاد اربعین صورت گرفته اما تعدادی از مصوبات شامل تعریض قطعات ۹ و ۱۰ بزرگراه کربلا، گاز رسانی به مرز خسروی، استقرار استان‌های معین، تعریض جاده پاتاق و رفع مشکلات ترافیکی کمربندی مرز خسروی به صورت کامل انجام نگرفته است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام گرفته ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یک بیمارستان سیار ۱۰۰ تخت خوابی را در اختیار استان کرمانشاه قرار خواهند داد که دانشگاه علوم پزشکی مأموریت دارد آن را پیگیری کند.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: در روند عملیات اجرایی شدن مصوبات و پروژه‌ها چنانچه پیمانکاری کوتاهی کرد باید برخورد لازم با آن انجام شود زیرا استان کرمانشاه همواره مسیر تردد زائران کربلا بوده است.

امیری مقدم تاکید کرد: در راستای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین و تردد زائران از مرز خسروی از تمام امکانات برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده خواهد شد.