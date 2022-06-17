گردشگران از ورود به مراتع و مزارع خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام عظیم اسدزاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته به تغییر راهبردی برنامه‌های دشمن اشاره و اظهار کرد: در چند روز گذشته نخست وزیر اسرائیل از تغییر استراتژیک در مورد ایران صحبت کرد که منظور نخست وزیر اسرائیل این است که برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران به جای جنگ لبنان و سوریه باید با خود ایران وارد جنگ شویم.

وی افزود: درست اسرائیل تا به امروز جنایت زیادی انجام داده است اما به لطف خداوند سربازان، سرداران نظام جمهوری اسلامی به آنان ضربه مهلک تری زده اند از این به بعد هم جوانان این مرزوبوم ضربات بیشتری وارد خواهند کرد.

خطیب جمعه نمین به بیان مقام معظم رهبری در ارتباط با شایعه پراکنی دشمنان اشاره و افزود: دشمن از هیچ یک سناریوی بزرگ می‌سازد و به خورد جوانان می‌دهند به این خاطر است هر چقدر ملت جاهل باشند فکر و اندیشه دشمن کارساز خواهد بود.

حجت الاسلام اسدزاده ضمن گرامی داشت روز جهاد سازندگی تصریح کرد: بعد از انقلاب چندین نهاد به فرمان امام (ره) تشکیل شد که یکی از این نهادها که در دنیا الگو بسیاری از کشورها قرار گرفت جهاد سازندگی بود.

وی با گلایه از تغییر نام جهاد سازندگی افزود: جهاد سازندگی برکات زیادی برای جمهوری اسلامی ایران داشت این نهاد با روحیه انقلابی و جهادی، سازندگی را به روستاها و عشایر برد.

امام جمعه شهرستان نمین به سال روز انفجار حرم مطهر امام رضا (ع) اشاره و بیان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی از هر نقطه‌ای که کوچک‌ترین روزنه‌ای پیدا کردند به انقلاب اسلامی ضربه زدند.

وی ضمن گرامی داشت سال روز شهادت شهید چمران افزود: شهید چمران در آمریکا تحصیل کرد و در لبنان آموزش نظامی دید و بعد از انقلاب اسلامی در سمت‌های مختلف خدمت کرد و نهایت در جنگ تحمیلی به شهادت نائل آمد.

حجت الاسلام اسدزاده با تاکید بر اینکه شهرستان نمین جز مناطق گردشگری است، افزود: گردشگران از هر کجا که تشریف بیاوردند برای ما محترم هستند اما نباید برای گرفتن عکس به زمین‌های مردم بریزند و محصول کشاورزان را تخریب کنند.