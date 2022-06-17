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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۱۵

مدیرکل راهداری البرز:

جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

البرز - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: تردد از محور چالوس مسیر جنوب به شمال و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: تردد از محور چالوس مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع بوده و ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب محدوده‌های میانک، هزارچم، نساء و وینه سنگین است.

وی بیان کرد: تردد از آزادراه تهران - شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج محدوده گلشهر و حدفاصل ساسانی تا پل کلاک متذکر شد: ترافیک در آزادراه کرج - قزوین محدوده مهرشهر سنگین است.

کد مطلب 5516661

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