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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸:۲۳

محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع ثانوی مسدود شد

محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع ثانوی مسدود شد

مرکز مدیریت راه‌های کشور از مسدود بودن محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع ثانوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، طبق آخرین وضعیت محورهای شمالی، ترافیک در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا هزارچم و محدوده سدامیرکبیر و حدفاصل آدران تا وینه سنگین و در محدوده‌های پورکان و سرودار نیمه سنگین است.

تردد از آزادراه تهران - شمال تا اطلاع بعدی ممنوع می‌باشد و تردد روان در مسیر (شمال به جنوب) برقرار است.

همچنین ترافیک در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدوده سه راهی چلاو و مسیر (شمال به جنوب) محدوده پیست آبعلی، در آزادراه و محور قدیم پردیس - تهران محدوده جاجرود سنگین است.

تردد در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) روان می‌باشد.

بر اساس این گزارش محورهای شمالی بدون هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها نشان می د هد که در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محور تهران - فشم و بالعکس حدفاصل حاجی آباد تا رودک ترافیک سنگین است.

بر اساس این گزارش، محور شریانی ریگان - ایرانشهر مسدود است همچنین محورهای وازک - بلده، هشتگرد - طالقان، لاسم - ارجمند دارای انسداد فصلی هستند.

کد مطلب 5516724

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