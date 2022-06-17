پوتین: در صورت لزوم از سلاح هسته ای استفاده خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در سخنرانی در کنفرانس بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ گفت: روسیه هیچ‌کس را با سلاح‌های هسته‌ای تهدید نمی‌کند؛ ما این سلاح‌ها را در اختیار داریم و همه باید این را بدانند و در صورت لزوم از آن برای حفاظت از حاکمیت کشور خود استفاده خواهیم کرد.

پوتین در ادامه درباره خط قرمزهای مسکو و احتمال حمله به مراکز تصمیم گیری در کی یف توضیح داد: در مورد این خط قرمزها، اجازه دهید نظرم را نزد خودم نگه دارم زیرا این حوزه‌ای است که قبل از هر چیز باید به رهبری نظامی و سیاسی کشور واگذار شود.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: اقدامات روسیه در دنباس بر خلاف اقدامات آمریکا در لیبی و عراق کاملاً قانونی است.

پوتین تصریح کرد: امکان ندارد که کودتای سال ۲۰۱۴ در اوکراین را که علت اصلی بحران‌های امروز است، فراموش کنیم.

رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه مسکو همکاری با همه طرف‌هایی که به آن تمایل داشته باشند را گسترش خواهد داد، خاطرنشان کرد: زمان سپری خواهد شد و شرکای اروپایی به بازارهای روسیه باز خواهند گشت. مشکل افزایش قیمت کالاها و انرژی نتیجه سیاست‌های اشتباه آمریکا و اتحادیه اروپا است. ما محدودیت برخی شرکت‌های روسی را به خاطر توسعه آنها لغو خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: روسیه توان خود را در بخش تردد از طریق خطوط راه آهن و بنادر دریایی تقویت خواهد کرد. امیدوارم صادرات گاز روسیه به زودی از طریق خطوط انتقال جدید افزایش یابد.

پوتین همچنین با اشاره به شایعات درباره بیماری خودش گفت که شایعات در این خصوص بسیار مبالغه آمیز بود.

پیش از این، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرده بود که اگر به کی یف موشک‌های دوربرد تحویل داده شود، نیروی هوایی روسیه مکان‌هایی را در اوکراین که هنوز هدف قرار نداده است، هدف قرار خواهد داد.