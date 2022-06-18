به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب‌های «در ۳۰ ثانیه» مجموعه‌ کتاب‌هایی برای آشنایی مختصر و مفید با برخی مفاهیم، نظریه‌ها، دستاوردها یا موضوعات کلیدی است که ممکن است به گوشتان خورده باشد. تاکنون شش جلد از مجموعه‌ کتاب‌های «در ۳۰ ثانیه» منتشر شده است که شامل «یونان باستان»، «اقتصاد»، «فلسفه»، «قرن بیستم»، «عکاسی» و «روان‌شناسی» می‌شود.

در جلدهای «یونان باستان» درباره‌ دستاوردهای مهم تمدن یونان، در «اقتصاد» درباره‌ نظریه‌های تفکر برانگیز تاریخ، در «فلسفه» درباره‌ موضوعات عمیق فلسفی، در «عکاسی» درباره‌ موضوع‌های اساسی از دنیای عکاسی، در «روان‌شناسی» درباره‌ نظریه‌های تأمل برانگیز روان‌شناسی و در «قرن بیستم» درباره‌ رویدادها و ایده‌های مهم قرن بیستم می‌خوانید.

نگارش جلدهای مختلف مجموعه «در ۳۰ ثانیه» را گروهی از متخصصان همان حوزه برعهده داشته‌اند و ۵۰ نکته‌ی مهم درباره یک مبحث به اختصار و به گونه‌ای قابل درک برای مخاطب توضیح داده شده است. در مجموعه کتاب‌های «در ۳۰ ثانیه»، هر صفحه به توضیح یک مفهوم مهم، زندگی‌نامه‌های مختصر از شخصیت‌های تأثیرگذار و خلاصه‌ای از محتوای مورد بحث آورده شده است. همچنین هر جلد از این مجموعه با استفاده از تصاویر متعدد، تلاش کرده است تا به درک مخاطب از موضوع کمک کند.

«نشر شهر» پیش از انتشار این، ۱۳ جلد از سری کتاب‌های «در چند دقیقه» را ترجمه و منتشر کرده است که با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد و برخی از کتاب‌های این مجموعه تاکنون چند مرتبه تجدید ‌چاپ شده‌اند.

مجموعه کتاب‌های «در ۳۰ ثانیه» بین ۱۵۵ تا ۱۵۶ صفحه است. این کتاب‌ها در قطع وزیری و با قیمت ۶۹ هزار تومان توسط مؤسسه «نشر شهر» وارد بازار نشر شده است. به‌زودی کتاب‌های جدیدتری از این مجموعه منتشر می‌شود.