به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خدمت بین دانا عصر چهارشنبه در جلسه شورای سالمندان گیلان با اشاره به رتبه یک استان در سالمندی، اظهار کرد: ۱۵ درصد جمعیت استان گیلان سالمند هستند.

مدیرکل بهزیستی گیلان با بیان اینکه ۱۱ درصد از جمعیت سالمند گیلان تنها زیست هستند، افزود: املش، رودسر و لاهیجان سالمندترین شهرستان‌ها و تالش، آستارا و رضوانشهر نیز جوان‌ترین شهرستان‌های استان هستند.

وی با بیان اینکه ۲۶ درصد از جمعیت سالمندان استان گیلان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، بیان کرد: ۳۹ درصد از سالمندان گیلانی تحت پوشش نهاد بیمه‌ای صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی هستند.

خدمت بین دانا اختلال شنوایی را شایع‌ترین نوع معلولیت بین سالمندان اعلام کرد و ادامه داد: ۵۵.۳ درصد سالمندان تحت پوشش بهزیستی دارای معلولیت جسمی و حرکتی هستند.

وی با اشاره به اینکه ۷۳ مورد سالمند آزاری در سال گذشته گزارش شده است، گفت: لاهیجان، آستانه اشرفیه و لنگرود و رودسر بیشترین آمار سالمند آزاری را دارند و این آزارها شامل غفلت، آزار جسمی و عاطفی و روانی است.

خدمت بین دانا تصریح کرد: جهت ارائه خدمات رفاهی بیش‌تر به سالمندان باید در روند تحقق شهر دوستدار سالمند تسریع کرد.