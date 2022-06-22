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۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۴۸

سرپرست اداره کل بهزیستی گیلان:

۱۵ درصد جمعیت استان گیلان سالمند هستند

۱۵ درصد جمعیت استان گیلان سالمند هستند

رشت- سرپرست اداره بهزیستی گیلان با بیان اینکه ۱۵ درصد جمعیت استان سالمند هستند، گفت: ۷۳ مورد سالمند آزاری در سال گذشته گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خدمت بین دانا عصر چهارشنبه در جلسه شورای سالمندان گیلان با اشاره به رتبه یک استان در سالمندی، اظهار کرد: ۱۵ درصد جمعیت استان گیلان سالمند هستند.

مدیرکل بهزیستی گیلان با بیان اینکه ۱۱ درصد از جمعیت سالمند گیلان تنها زیست هستند، افزود: املش، رودسر و لاهیجان سالمندترین شهرستان‌ها و تالش، آستارا و رضوانشهر نیز جوان‌ترین شهرستان‌های استان هستند.

وی با بیان اینکه ۲۶ درصد از جمعیت سالمندان استان گیلان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، بیان کرد: ۳۹ درصد از سالمندان گیلانی تحت پوشش نهاد بیمه‌ای صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی هستند.

خدمت بین دانا اختلال شنوایی را شایع‌ترین نوع معلولیت بین سالمندان اعلام کرد و ادامه داد: ۵۵.۳ درصد سالمندان تحت پوشش بهزیستی دارای معلولیت جسمی و حرکتی هستند.

وی با اشاره به اینکه ۷۳ مورد سالمند آزاری در سال گذشته گزارش شده است، گفت: لاهیجان، آستانه اشرفیه و لنگرود و رودسر بیشترین آمار سالمند آزاری را دارند و این آزارها شامل غفلت، آزار جسمی و عاطفی و روانی است.

خدمت بین دانا تصریح کرد: جهت ارائه خدمات رفاهی بیش‌تر به سالمندان باید در روند تحقق شهر دوستدار سالمند تسریع کرد.

کد مطلب 5521202

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